Yogur con chía, frutos rojos piñones Ingredientes: 150g arándanos, 1 cucharadita de miel, 4 yogures naturales 30g piñones, 2dl agua Elaboración: Poner en un bol 2 dl de agua y las semillas de chía. Dejar reposar dos horas. Colar el líquido sobrante.



Poner un cazo al fuego con los arándanos ligeramente aplastados y una cucharadita de miel. Dejar a fuego lento hasta que los arándanos empiecen a soltar sus jugos. Repartir las semillas de chía y los arándanos en cuatro vasos de cristal. Rellenar con el yogur natural espolvorear unos piñones tostados por encima.



Ensalada de pomelo amargo Ingredientes: Hojas de menta, 50g azúcar, 40g piñones, 4 yogures griegos, 4 pomelos amarillos, 1 dl agua Elaboración: Hacer zumo de un limón y sacar unas tiras de su cáscara.

Poner un cazo al fuego con 1 dl de agua, el zumo de limón, las tiras de cáscara de limón, unas hojas de menta y el azúcar. Mantener a fuego medio hasta que se disuelva el azúcar y se forme un almíbar ligero. Retirar y dejar enfriar.



Pelar los pomelos quitando la parte blanca y cortando en rodajas finas. Poner en bandeja y cubrir con el almíbar.



Poner una sartén a fuego medio-bajo con los piñones y remover con espátula de madera hasta que se empiecen a tostar. Retirar.

Servir las rodajas de pomelo bañadas en almíbar, el yogur y espolvorear con ralladura de limón.



Ensalada de frutas con cuajada Ingredientes: 2 peras, 3 naranjas, 100g frutos rojos, 1 cucharadita de miel, 1/2 cucharadita de canela molida, 1 vainilla en vaina, 5dl leche Elaboración: Poner un cazo al fuego con la leche. Añadir los polvos de cuajada siguiendo las instrucciones del fabricante y repartir la mezcla en cuatro moldes individuales. Meter al frigorífico hasta que cuaje que cuaje 8más de una hora).



Pelar y cortar en trozos las peras y dos naranjas. Hacer zumo de la otra naranja.



Poner en un bol el zumo de naranja, una cucharadita de miel, una pizca de canela en polvo y una vaina de vainilla raspada con cuchillo. Remover. Desmoldar y servir sobre la cuajada la fruta cortada mas los frutos rojos y verter por encima el zumo de naranja.

Requesón con frutas Ingredientes: 2 kiwis, 2 peras, 4 fresas, 30g mantequilla, 120g azúcar glas, sal, 40g harina de repostería, agua de Azahar, 2 claras de huevo, 100g almendra molida Elaboración: Precalentar el horno a 180º. Poner en vaso de batidora, la mantequilla, el azúcar en polvo y la sal. Batir con batidora al menos tres minutos.

Añadir el zumo de uva, la harina y seguir batiendo hasta que la harina quede perfectamente integrada en la mezcla. Dejar reposar una hora.



Amasar y formar galletas en forma de círculo de unos doce cm y meter al horno hasta que se dore.



Desmenuzar el requesón. Pelar y cortar en láminas toda la fruta. Montar poniendo en la base la galleta del paso dos, encima el requesón y por último la fruta rociada con unas gotas de agua de azahar.

Cazuelas de chocolate Ingredientes: 200g chocolate negro con almendras, 5 huevos, 100g azúcar, 60g harina de trigo Elaboración: Precalentar el horno a 180º.

Separar las claras de las yemas. Poner las yemas en un vaso de batidora con cien g de azúcar. Batir con batidora dos minutos. Montar las claras con varillas firmemente. Derretir el chocolate junto con la mantequilla en un cazo al baño María.

Mezclar las yemas con el chocolate y la mantequilla y añadir la harina tamizada. Mezclar bien. Añadir a continuación las claras montadas con movimientos envolventes para que no pierdan mucho aire.



Verter la mezcla resultante en un cazuela pequeña de cerámica embadurnada con un poco de mantequilla. Meter al horno precalentado diez minutos o hasta que se forme una costra en la superficie pero siga líquido en el interior.

Leche merengada Ingredientes: 2 canela en rama, 1 cáscara de limón, 60g azúcar, canela en polvo, 4 claras de huevo, 20g azúcar glas Elaboración: Pelar el limón procurando obtener solamente la parte amarilla de la piel. Poner un cazo al fuego la leche con las ramas de canela, la piel de limón y 60 g de azúcar granulada. Dejar a fuego medio hasta que empiece a hervir. Retirar del fuego, tapar y dejar infusionar una hora.



Colar la leche. Añadir una pizca de sal y batir. Poner en recipiente apto para el congelador. Dejar en el congelador 40 minutos.



Mientras, separar las claras de las yemas (dejar las yemas para otra receta). Montar las claras a punto de nieve con con 20 g de azúcar glas. Sacar la leche preparada del congelador. Triturar con batidora. Añadir las claras a punto de nieve y mezclar con movimientos envolventes. Volver a meter al congelador 30 minutos.

Servir con canela en polvo por encima.

Peras en almíbar de regaliz Ingredientes: 100g azúcar, 20g raíz de regaliz, 2 dl nata para montar, hojas menta fresca Elaboración: Pelar las peras y cortar ligeramente su base para que se asienten bien.



Poner las peras en una cazuela ?de pie? y añadir agua hasta casi cubrirlas. Añadir el azúcar y la mitad del regaliz y dejar cocer a fuego medio/bajo durante media hora o hasta que las peras estén blandas. Retirar las peras de la cazuela y dejar la cazuela al fuego otros quince minutos para que el almíbar se concentre.



Poner un cazo a fuego lento con el resto de regaliz y la nata para montar. Mantener al fuego 10 minutos, retirar y dejar infusionar treinta minutos. Retirar el regaliz y batir hasta montar la nata.

Servir las peras con la nata y unas hojas de menta.

Arroz con leche Angélica Heras / HF Ingredientes: 1l leche, 200g azúcar, 1 rama de canela molida, 1 rama de vainilla en vaina, piel de limón, 2 cucharadas queso mascarpone, 1 papel de aluminio Elaboración: Poner la rama de vainilla en un cazo a fuego lento junto con la leche, el azúcar, la rama de canela y la cáscara del limón. Cuando empiece a hervir, colar la leche para retirar la piel de limón, la vainilla y la canela. Luego, añadir el arroz a la leche y dejarlo cocer unos veinte minutos, hasta que esté bien cocido. Fuera del fuego, añadir el queso mascarpone y mezclarlo todo muy bien. Dejarlo enfriar a temperatura ambiente o meterlo en la nevera. Al emplatar, disponer el arroz encima de la lámina de plata e improvisar con ésta una forma con volumen.

Postre con trigo germinado Angélica Heras_HF Ingredientes: 1 yogur griego, 1 manzana dulce, 3 nueces, 1 cucharadita de semillas de sésamo, 1/2 taza de trigo Elaboración: Pelar la manzana y picarla finamente.



Picar también las tres nueces.



En un vaso de boca ancha, colocar los ingredientes por capas en este orden: manzana, nueces, trigo germinado, yogur y finalmente, añadir las semillas de sésamo.



Arcoiris de fruta Ingredientes: 1 plátano, 1 mandarina, 1 pera, 1 kiwi, 1/2 melocotón, 100g uvas blancas, 100g fresas Elaboración: Cortar en trocitos (muy pequeños si tu hijo tiene menos de tres años) varias fresas, un plátano, media mandarina, una pera, un kiwi, medio melocotón grande y unas cuantas uvas sin hollejos ni pepitas.



Colocar en el plato formando un arco iris.



CONSEJO Nutricional: Las fresas son diuréticas, el kiwi proporciona fibra y amobos contienen vitamina C, igual que la mandarina. El plátano es rico en potasio y magnesio, la pera aporta hidratos de carbono, vitaminas B y C y ácido fólico. En cuanto al melocotón y las uvas, el primero contribuye a la saludo del corazón y la piel y las segundas son desintoxicantes. Eso sí, espera hasta que el niño cumpla dieciocho meses antes de incluir las frutas que puedan provocar alergias (kiwi, fresas y melocotón). Y ten en cuenta que si tu hijo es un poco más mayor y en el mercado le dejas elegir las frutas de su arco iris, cuando tenga el plato delante lo disfrutará aún más.

Café bombón cremoso Ingredientes: 1 vaso licor de café, 4 dl leche condensada, 4 cucharadas canela molida, 4 cucharadas de café solube Elaboración: Preparar café cargado en la cafetera. Reservar la mitad. Cuando se enfríe el resto, colocarlo en una cubitera para hacer cubitos de hielo. Dejarlo en el congelador hasta que queden duros.



Una vez hechos los cubitos de café ponerlos en el vaso de la picadora junto con un chorrito de licor o crema de café.



En un vaso verter un chorrito de leche condensada, añadir café negro caliente poco a poco y agregar la mezcla de cubitos de café y licor. Conseguirás un acabado denso y perfumado con el aroma del licor. Si quieres puedes espolvorear de canela molida.

Café con leche y caramelo Ingredientes: Leche, caramelo líquido y café Elaboración: Servir el café recién hecho en las tazas, poner el azúcar al gusto, remover.



Añadir la leche caliente y vaporizada poco a poco.



Decorar con el caramelo líquido.

Pinchos de naranja al chocolate Nerea Lopez Ingredientes: 150g chocolate de negro de cobertura, 2 naranjas Elaboración: Pelar las naranjas, limpiarlas muy bien quitando toda la parte blanca y cortar los gajos por la mitad. Fundir el chocolate de cobertura en el microondas. Pinchamos los gajos con los palitos de brocheta y los mojamos en el chocolate. Esperar a que se solidifiquen para servir en vasitos.

Bombones de cereales Nerea Lopez Ingredientes: 150g cereales de arroz, 150g de chocolate negro de cobertura Elaboración: Funde el chocolate en el microondas.



A continuación añadir los cereales y mezclar. Verter sobre moldes de figuras de silicona y meter en la nevera.



Cuando los bombones estén duros, dejar que cojan un poco de temperatura ambiente y desmoldarlos.

Mermelada de pimientos rojos plato hearst Ingredientes: 50ml agua, 50ml vinagre de vino blanco, 200g azúcar Elaboración: Lavar los pimientos, retirar las semillas y la parte blanca y picar.

Poner los pimientos troceados en un cazo o una cazuela amplia.



Añadir al cazo los 200 gramos de azúcar y remover para que se mezcle. Incorporar el vinagre y a continuación, el agua.

Poner el cazo al fuego y cocer 30 minutos removiendo de vez en cuando.



Pasar los pimientos a la batidora (si hay mucho líquido retirar un poco). Triturar los pimientos y verter la mermelada en tarros esterilizados. Dejar que se enfríen por completo los tarros, tapar y etiquetar.

Polos sorpresa Plato hearst Ingredientes: 150g chocolate negro de cobertura, toppings, 3 bananas Elaboración: Pelar las bananas, cortarlas por la mitad y ponerlas un palito de polo. Ponerlos en una fuente sobre papel de horno y congelar 1 hora.



Fundir el chocolate al baño maría. Cubrir las bananas con el chocolate.



Rebozar con cuidado con los distintos toppings: fideos, coco... Volver a poner en la bandeja el papel y dejar en el congelador. Con esta receta puedes hacer polos mixtos con más de una fruta o incluso mezclarlas. Proponemos también petit suisse.

Melocotones en almíbar rellenos miriam yeleq Ingredientes: 500g azúcar, 1l agua, 1kg melocotones Elaboración: Poner una cazuela al fuego con agua y llevar a ebullición. Cuando hierva, escaldar los melocotones un par de minutos.



Secar los melocotones y con un cuchillo bien afilado, pelarlos. Partir los melocotones por la mitad y retirarles el hueso. Poner el litro de agua y el azúcar en una cazuela al fuego. Cuando entre en ebullición añadir los melocotones y hervir 10 minutos.



Meter los melocotones en botes grandes de cristal esterilizados. Cubrir con el almíbar, cerrar los botes y hacerles el vacío. Para acompañar los melocotones, puedes servirlos con yogur griego o con nata montada azucarada.



