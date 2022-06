Coctel de melón y sidra Ingredientes: 1 melón cantaloup, 2 vainillas en vaina, 1 piel de naranja, 4dl sidra, flores comestibles, menta Elaboración: Partir el melón por la mitad y despepitarlo. Con ayuda de una cucharilla o de un vaciador sacar bolitas del melón teniendo cuidado para no romper la cascara. Ponerlas en un recipiente y reservarlas en el congelador hasta que se estén solidas. Limpiar la cascara de los restos de melón que hayan quedado. Colocar dentro la bolitas, las vainas de vainilla, la cascara de naranja y unas hojitas de menta. Cubrir con la sidra bien fría y decorar con pétalos de violeta.

Daiquiri de sandía Ingredientes: 1dl agua, 50g azúcar, 200g sandía, 2 limones, 125ml ron blanco y menta Elaboración: Calentar el agua con el azúcar en un recipiente, llevar a ebullición y dejar que hierva durante cinco minutos. Apartar del fuego y reservar hasta que se enfríe del todo. Quitar la corteza, despepitar y picar la sandia. Partir los limones por la mitad y exprimirlos evitando las semillas. Poner en un recipiente el ron, el zumo de limón, el almíbar, las sandia y el hielo. Triturar con una batidora hasta que hielo esté bien picado, hay que conseguir una textura líquida y suave. Verter en las copas, decorar con hojas de menta y servir.

Cóctel con aroma de canela Ingredientes: 8 vasos de licor de cacao, 4 licor de menta, 4 ron blanco, 4 helado de vainilla, 1 cucharada de canela molida Elaboración: Poner todos los licores en un recipiente amplio, una rama de canela y dejar reposar unos minutos. Retirar la canela, añadir el helado y batir con ayuda de la batidora eléctrica. Verter en una copa mediana y decorar con canela molida. Servir.

Coctel de cava con uvas y granadas Ingredientes: 1 granada, 1/2 kg de uvas blancas, 1l de cava Elaboración: Abrir y desgranar la granada. Lavar las uvas. Repartir las uvas y las granadas en cuatro copas de cava. Rellenar con el cava bien frío y servir.TRUCO: La uva se mantiene fresca en el frigorifico entre seis y siete días si se colocan sobre papel de celulosa para que pueda absorber cualquier resto de humedad.POSIBILIDAD: Si quieres secar las uvas para obtener pasas las debes colgar los racimos a la inversa para que los granos queden aislados unos de otros.

Coctel de pechuga de pollo y melocotón Ingredientes: 300g de pechuga de pollo, 50ml aceite de oliva, 50ml jugo de limón, 2 melocotones en almíbar en conserva, 1 cebolla, 75g salsa mahonesa, 100g lechugas variadas, 8 tomates cherry, sal, pimienta Elaboración: Precalentar el horno a 200 ºC. Poner los filetes de pollo en una bandeja refractaria, salpimentar, añadir el zumo de limón y regar con el aceite de oliva. Asar el pollo en el horno durante veinte minutos. Retirar del horno y dejar enfriar. Escurrir bien los melocotones y picar finamente. Pelar y picar la cebolla y el pollo. Mezclar la cebolla, con los melocotones y la mayonesa. Reservar en el frigorífico hasta el momento de su utilización. Lavar y escurrir bien las hojas de lechuga. Lavar los tomates cherry y cortar por la mitad. Servir la ensalada de pollo sobre una base de lechugas y decorar con los tomates cherrys.

Cóctel de machi Ingredientes: 1l mosto, 250ml tónica, 1 limón, 8 hojas de hierbabuena Elaboración: Poner en una jarra el mosto, añadir la tónica y mezclar. Lavar y machar ligeramente la hierbabuena e incorporar al mosto. Partir un limón y exprimir la mitad, añadir a la preparación anterior y mezclar. Tapar y dejar enfriar en la nevera. En el momento de servir colar en la bebida y añadir el resto de limón en gajos, acompañar con hierbabuena.

Coco relleno Ingredientes: 4 cocos frescos, 32 hielos, 240ml tequila, 120ml ginebra, 120ml ron blanco, 240ml jugo de piña, 4 cucharadits de almíbar, lima Elaboración: Partir los cocos cortando solo un trozo de la parte superior teniendo cuidado de no derramar su leche. Picar el hielo e incorporar al coco. Añadir el tequila, la ginebra, el ron, el zumo de piña y el almíbar. Exprimir la lima sobre el cóctel, remover. Decorar el coco con gajos de lima y servir.

Cóctel de verano Ingredientes: 400g melón verde, 120ml jugo de limón, 120 ml jugo de naranja, 40g azúcar, 220ml ron blanco, 4 hojas de menta Elaboración: Meter las copas en el congelador para que se enfríen. Quitar la cáscara al melón, despepitarlo y trocearlo. Poner en un recipiente el melón, los zumos de cítricos, el azúcar y el ron. Triturar con la batidora hasta obtener una preparación homogénea. Picar el hielo y mezclar con el batido de melón. Verter en las copas frías, decorar con hojas de menta y servir.



Coctel de cava y sandía Ingredientes: 1 sandía, 2 dl cava semi seco, hierbaluisa, 1 melocotón, 1 nectarina, 1 pera, 1 manzana Elaboración: Cortar la sandía por la mitad, retirar la pulpa y desechar las semillas. Poner la pulpa de la sandía en un vaso mezclador, rociar con el cava y triturar con la batidora hasta conseguir una preparación homogénea. Dejar enfriar en la nevera. Lavar y cortar en gajos las frutas (melocotón, nectarina, pera y manzana). Formar brochetas insertando las frutas de forma alternativa en los palillos. Servir el cóctel de sandía con una brocheta encima.

Bloody Mary Ingredientes: 1kg tomates, 1/2 limón, 1 golpe de salsa tabasco, 1 golpe salsa Worcester, 1 pellizco de sal, 2 dl vodka, hielo, 4 ramas de apio Elaboración: Pelar, despepitar y trocear los tomates. Pasarlos por la licuadora y reservar el zumo. Poner los hielos en un vaso mezclador. Añadir el limón exprimido, el tabasco, la salsa worcester y la sal. Agregar el vodka, el zumo de tomate y agitar durante veinte segundos. Repartir en vasos altos y decorar con ramitas de apio. Servir.

Coctel de kiwi con vodka Ingredientes: 2 kiwis, 6 dl zumo de manzana, 2dl tónica, 50ml vodka, 4 hojas menta, hielo Elaboración: Pelar los kiwis y cortar en trozos. Lavar las hojas de menta. Disponer en el vaso mezclador los kiwis, el zumo de manzana y la tónica. Triturar con la batidora hasta reducirlo a una preparación homogénea. Añadir el vodka, mezclar y verter en vasos de cristal con hielo picado. Decorar el cóctel con hojas de menta. Servir.

Cóctel de granadas Ingredientes: 1dl agua, 100g azúcar, 2 limas, 150ml tequila, 5 cucharadas de sirope de arce, 450ml zumo de frutos rojos, 50g azúcar moreno, 1 clara de huevo, 50g granada, Elaboración: Para elaborar el sirope hervir el agua con el azúcar hasta que alcance el punto de hebra fina. Apartar del fuego y reservar hasta que se enfríe. Exprimir la lima. Picar el hielo y ponerlo en una coctelera. Agregar el tequila, el zumo de lima, el sirope, el zumo de granadina y los granos de granada. Agitar la coctelera para mezclar bien todos ingredientes. Preparar el azúcar y batir la clara de huevo. Pasar por clara de huevo y azúcar los bordes de las copas. Rellenar con cóctel de granadas y decorar con granos de granada. Servir.

Aguanieve de rosas Ingredientes: 500g fresas, 1 cucharadita de agua de azahar, 1 cucharadita de jugo de limón, 5dl gaseosa, 50g grosellas rojas, 2 ramas de menta Elaboración: Lavar las fresas y retirar el tallo. Poner en el vaso mezclador las fresas, el agua de rosas y el jugo de limón. Triturar con ayuda de la batidora eléctrica. Mezclar con la gaseosa, verter en un recipiente y reservar en el congelador unas dos horas aproximadamente. Lavar las grosellas y las hojas de menta, disponerlas en copas y servir encima el cóctel de fresas.

Cóctel de frutas con sidra y canela Ingredientes: 1 manzana roja, 1 kiwi, 250g fresas, 250g frambuesas, 250g sandía, 250g melón verde, 2 ramas de canela, 6dl sidra Elaboración: Lavar y descorazonar la manzana. Pelar y cortar en rodajas el kiwi. Lavar y laminar las fresas. Trocear las frambuesas. Retirar la piel y las pipas de la sandía y del melón y trocear ambos.



Mezclar toda la fruta en un bol amplio, incorporar la canela y regar con la sidra, mezclar bien y reservar en el frigorífico hasta el momento de servir.

Cóctel de tomate Ingredientes: 500g tomates, 1 l agua, 1 vaso de vodka, 4 ramas de apio, sal y pimienta Elaboración: Pelar los tomates y cortar en trozos. Poner en el vaso mezclador y triturar con la batidora. Diluir en un litro de agua fría e incorporar el vodka si se desea. Reservar en el frigorífico hasta el momento de su utilización. Repartir en copas de presentación, salpimentar y coronar con una ramita de apio. Servir.



Cóctel de vino, limón y whisky Ingredientes: 6 limones, 3dl agua, 60g azúcar moreno, sal, 4dl vino tinto, 150g azúcar Elaboración: Poner un cazo al fuego con el vino tinto uy el azúcar. Remover hasta que el azúcar se disuelva por completo y dejar a fuego fuerte hasta que la mezcla se reduzca a la mitad de su volumen. Retirar, dejar enfriar y una vez frío meter a la nevera.



Hacer zumo de 6 limones o los necesarios hasta obtener 2 dl de su zumo.

Poner un cazo al fuego con el azúcar moreno, 2 o 3 pellizcos de sal, 3 dl de agua y 1 dl de güisqui. Remover bien hasta que se disuelva por completo el azúcar. Retirar del fuego, dejar enfriar y añadir el zumo de limón. Meter al congelador al menos 4 horas removiendo cada hora para romper los cristales de hielo que se vayan formando. Repartir en 4 vasos el almíbar de vino tinto que tenemos reservado en la nevera. Poner encima de éste la mezcla de limón y güisqui que se habrá helado y terminar llenando con un chorro de güisqui al gusto.

Coctel de fresas, vodka y pepino Ingredientes: 200g fresones, 1dl vodka, 1 pepino, pimienta negra en grano, 6dl agua de Seltz, sal Elaboración: Cortar el pepino en láminas lo más finas posibles. Poner las láminas en un cuenco espolvoreadas con un poco de sal y dejar reposar 30 minutos. Pasado éste tiempo. Lavar el pepino con agua fría, secar y reservar. Limpiar el fresón y triturar con batidora.

Poner en un bol a macerar el pepino con el vodka y los granos de pimienta. Mantener tapado en la nevera unas horas. Repartir el puré de fresas en 4 vasos anchos. Verter el seltz suavemente hasta llenar a la mitad los vasos . Añadir a continuación el vodka, las rodajas de pepino y los granos de pimienta. Terminar llenando con cubitos de hielo.

Cóctel de Martini con pepino Ingredientes: 4dl ginehra, 6 cucharadas de Martini blanco dulce, 1 pepino, 1/2 lima, perifollo, hielos Elaboración: Sacar cuatro tiras de pepino para decorar y reservar. Hacer zumo de media lima y el resto de la lima cortarla en rodajas finas para decorar.



Poner el resto del pepino en un mortero con el zumo de lima y las hojas de perifollo y majar todo.



Poner en vaso grande la ginebra, el vermut y el majado y dejar macerando 10 minutos. Colar, añadir unos cubos de hielo, dejar enfriar, desechar el hielo y servir en copa de martini decorando con la tira de pepino y una rodaja fina de lima.

Cóctel de ginebra y pepino Ingredientes: Hojas de menta, 1 pepino, 2dl ginebra, 4 uvas blancas, 1 cucharada azúcar moreno, 4 dl agua con gas, 4 cucharaditas de azúcar, 4 limas. Elaboración: Poner un cazo al fuego con cuatro cucharaditas de azúcar y medio dl de agua. Mantener al fuego hasta que el azúcar blanco quede completamente disuelto. Retirar y dejar enfriar. Cortar en rodajas dos limas y hacer zumo de las otras dos. Lavar y cortar en rodajas el pepino. Pelar las uvas y rebozar con azúcar moreno.



Poner en una jarra la ginebra con el agua con azúcar, el zumo y las rodajas de lima, las hojas de menta y las rodajas de pepino.

Repartir en cuatro vasos con hielo y terminar de rellenar con agua con gas y con la uva pinchada en un palillo con una rodaja de pepino.



Cóctel Jack frost Ingredientes: 1dl vodka, 2 dl zumo de piña, 1 cucharada azúcar, 60g coco rallado, 100g arándanos, 1 dl curacao. Elaboración: Poner en un vaso 2 cucharadas de azúcar y dos cucharadas de agua y poner en el microondas a media potencia unos segundos para que se disuelva.

Pintar con el almíbar los bordes de cuatro vasos. Poner en un plato el coco rallado y poner los vasos por la parte pintada con el almíbar en el plato para que se pegue el coco a los bordes. Reservar.



Poner en vaso de batidora el zumo de piña, el curacao, el vodka y hielo picado. Triturar con batidora.



Rellenar los vasos preparados con la mezcla y servir acompañado de arándanos.

Cóctel de Bourbon, naranja y jarabe de jengibre Ingredientes: 40g azúcar, 40g azúcar moreno, gotas extracto de vainilla, 3dl agua, 80g jengibre, 2dl whisky, !/2 dl cointraeu, 4 naranjas, hielo picado Elaboración: Poner un cazo al fuego con 80 g de jengibre en rodajas, 40 g de azúcar blanco, 40 g de azúcar moreno y tres dl de agua. Mantener a fuego medio durante unos 20 minutos hasta que se forme un almíbar ligero. Retirar del fuego, colar con colador y añadir unas gotas de extracto de vainilla.



Hacer zumo de cinco naranjas. Poner en vaso mezclador el zumo de las naranjas, dos dl de bourbon, medio dl de cointreau, tres cucharadas del jarabe de jengibre obtenido en el paso uno. Agitar.



Rellenar cuatro vasos con hielo picado. Verter sobre el hielo la mezcla y rallar por encima piel de naranja.

Cóctel de tequila y coco Ingredientes: 1dl tequila, 2 limones, 1dl agua de coco, 1dl leche de coco, 1dl crema de coco, 2 cucharadas azúcar, 80g grosellas rojas Elaboración: Poner en un cazo un dl de tequila y tres cucharadas de azúcar. Calentar hasta que se disuelva el azúcar.



Hacer zumo de un limón. Poner en vaso de batidora el almíbar y el zumo de limón.



Añadir al vaso de batidora 1 dl de agua de coco, 1 dl de leche de coco, medio dl de crema de coco y cuatro hielos. Batir con batidora. Servir en vaso y decorar con grosellas.



Ginefizz de pepino Ingredientes: ginebra, jugo de limón, azúcar glas, 3 rodajas pepino Elaboración: Colocar en vaso triturador una buena ginebra, jugo de limón, azúcar glas y dos rodajas de pepino. Batirlo y servir un vaso de trago largo, agregando agua gasificada. Adornar con otra rodaja de pepino.

Granizado de cava con granadas Ingredientes: 125ml agua, 100g azúcar, 1l cava, 1 granada Elaboración: Poner a calentar en un cazo el agua con el azúcar. Apartar del fuego cuando el azúcar se haya disuelto y mezclar en un recipiente amplio con el cava, reservar en el congelador.



Durante el proceso de congelación sacar la preparación del congelador al menos tres veces, remover con un tenedor y romper los cristales de hielo.



Cortar un porción de la parte superior y hacer un ligero corte, de arriba abajo, en los compartimentos donde están los granos. Forzar ligeramente desde arriba para que la granada se abra como una estrella. Eliminar la telilla que envuelve los granos y desprenderla suavemente parta que nos estallen. Montar las copas con el sorbete de cava y las granadas. Servir inmediatamente para que el sorbete mantenga su textura.

Sorbete de sandía Ingredientes: 750g sandía, 1/2 limón, 375g azúcar glas, 2 ramas hierbabuena Elaboración: Retirar las cáscaras de la sandía y eliminar todas las pepitas.



Poner en un recipiente la pulpa de la sandía, el azúcar y el zumo de limón. Triturar hasta reducir la preparación a un puré fino. Mezclar con hojas de hierbabuena picadas. Verter el puré de frutas en un recipiente. Reservar en el congelador durante hasta solidifique.



Después de una hora sacar del congelador y romper los cristales de hielo con un tenedor. Devolver al congelador y repetir, al menos otras dos veces, esta operación mientras termina de solidificar. Servir con hojas de hierbabuena por encima.



Consejos: Si se desea una presentación más vistosa, servir el granizado dentro de la sandía con unas hojitas aromáticas por encima.

Cosmopolitan Helen Yin Getty Images Ingredientes: 5 cl de vodka, 2 cl de licor triple seco, 5 cl de zumo de arándano, 2 cl de zumo de lima Elaboración: 1. Poner todos los ingredientes en una coctelera con hielo.

2. Batir bien.

3. Servir colando sobre una copa de cóctel.

6. Perfumar y decorar con piel de naranja.

Lynchburg Lemonade LauriPatterson Getty Images Ingredientes: 6 cl de whisky bourbon, 3 cl de zumo de limón, 4 cucharadas de té de azúcar, 3 cl de licor triple seco, lima limón Elaboración: 1. Poner los ingredientes, menos el refresco, en una coctelera con hielo.

2. Batir.

3. Servir en un vaso largo.

6. Completar con el refresco y decorar con lima limón.

Limoncello Rosé Dulin Getty Images Ingredientes: 3 hojas de hierbabuena machacadas, 2 cucharadas de Limoncello, 125 mL de vino rosado seco, 1 limón en rodajas, 1 fresa, Hielo en cubitos Elaboración: Rompe la hierbuena en trocitos y colócalos en el fondo del vaso. Añade cubitos de hielo al gusto. Si quieres, puedes ponerle un poquito de lima. Primero añade dos cucharadas de limoncello y, después, los 125 mililitros de vino rosado. Remuévelo bien para que quede bien mezclado.

Cóctel de cava y zamburiñas Plató Hearst Ingredientes (para 4 personas): 6 zamburiñas, 20 g de margarina vegetal Tulipán,1 dl de Tulipán Rama para cocinar, 1 cucharada de pan rallado, 1 granada,50 ml de brandy, hielo picado,cava,1 zanahoria,1 puerro,sal y pimienta. Elaboración: Desgranar la granada. Pasar en el vaso de la batidora los granos y colar. En una coctelera, poner el zumo de la granada, el brandy y un poco de hielo picado. Agitar bien y repartir en copas de champán. Terminar el cóctel llenando las copas con cava bien frío. Reservar en la nevera.



Pelar y cortar en tiras la zanahoria. Limpiar y cortar el puerro. Poner una sartén al fuego con margarina vegetal para saltear las verduras a fuego medio hasta que se ablanden. Añadir la crema Tulipán Rama, salpimentar y dejar cociendo hasta que se evapore parte de la salsa. Reservar.



Encender el gratinador del horno. Separar las zamburiñas de sus conchas. Disponer sobre las conchas la salsa de verduras y encima las zamburiñas. Colocar sobre una bandeja de horno, espolvorear con el pan rallado y gratinar durante tres o cuatro minutos. Servir el cóctel bien frío con las zamburiñas.



