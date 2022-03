Claudia Osborne anunció su embarazo el pasado 10 de diciembre de 2021, pocos meses después de su boda con el empresario José Entrecanales. Y desde entonces ha compartido su día a día: el sexo de su bebé, cómo aumenta su barriguita, sus molestias durante los primeros meses de embarazo, si tiene antojos... También sabemos que su primera hija se llamará Micaela -que es el segundo nombre de Claudia-, aunque ese dato no lo reveló ella, sino, 'sin querer', su hermana Eugenia. Un nombre tan original como estos 150 nombres de niña tan bonitos como poco comunes.

La coach y escritoria, que será mamá por primera vez en junio, es vegetariana y ha reconocido que una de sus primeras dudas cuando quiso ser madre era saber que tenía todos los parámetros correctos. Claudia explicó a sus seguidoras que se hizo un estudio para ver que todo estaba bien. "Yo era vegetariana antes de quedarme embarazada y quería saber que estaba bien nutrida antes de intentarlo. También me hice el análisis de sangre rutinario y comencé a tomarme las vitaminas de embarazo. Hice todo lo que me recomendó mi médico en aquel momento", explicó la hija de Bertín Osborne. Ahora la psicóloga ha dado un paso más y ha compartido el paso a paso de una de sus recetas favoritas, demostrando que comer bien y sano es posible en el embarazo.

Claudia es toda una cocinillas. Le encanta comer sano y durante su embarazo se está cuidado mucho como puede desprenderse de la receta que ha compartido en su Instagram. Una quiché veggie para chuparse los dedos, con la que demuestra que comer verdura no tiene que ser aburrido ni soso.

Quiché vegetariana

Ingredientes

Masa de hojaldre, 400ml de nata líquida, 4 huevos, medio calabacín, 1 y 1/2 cebolla, tomates cherry, queso rallado para gratinar y queso rallado para pizza.

Paso a paso

Meter la masa en el horno hasta que este doradita a 220 grados (pinchar antes con un tenedor). Rehogar el calabacín y la cebolla (cortada muy fino) hasta que estén pochas.

Hacer mezcla en bol de la nata y los 4 huevos. A continuación introducir la verdura ya pocha y los tomates cherry cortados por la mitad crudos. Echar sal y pimienta al gusto.

Poner la mezcla en el recipiente con la masa de hojaldre ya dorada. Echar dos tipos de queso rallado (cantidad al gusto). Meter en el horno 40 min a 180 grados. Comprobar que el centro de la mezcla haya dejado de ser líquida antes de sacar.

¡Y a disfrutar!

