Letizia vuelve a tirar de fondo de armario. La Reina, como presidenta de Honor de UNICEF Comité Español, ha mantenido una reunión de trabajo con UNICEF España para analizar la labor de la organización en 2021 y abordar los retos para la infancia este año. Y para la ocasión ha recuperado una chaqueta que estrenó hace 4 años.

Así, a primera vista, podríamos decir que Letizia ha optado por un 'total-look' negro para este acto pero no ha sido así, ya que debajo del abrigo asomaba una chaqueta en tonos rojos. Una prenda de Hugo Boss que la Reina estrenó el 13 de marzo de 2018 en la 21 edición del Día Mundial de las Enfermedades Raras y que desde entonces ha llevado en varias ocasiones. Se trata de una chaqueta de corte americana con ribete de piel negro en las costuras y flecos en los bolsillos. La mayoría a juego con la falda, pero otras, como en esta ocasión, con pantalón negro, de corte pitillo. Encima de la chaqueta, Letizia llevaba un abrigo negro y salones a juego.

Gtres

Como presidenta de Honor de UNICEF España, la mujer de Felipe VI apoya de forma activa el trabajo de la organización y participa puntualmente en sus actividades, de las que se mantiene constantemente informada. El pasado diciembre presidió el acto de celebración del 75 aniversario de UNICEF.

Gtres

Letitizia terminaba esta reunión poco antes de las 12.00. A la salida de la sede de Unicef, la Reina llevaba su abrigo negro en la mano y hemos podido ver mejor la chaqueta de tweed que estrenó en 2018 y que le daba algo de color a su sobrio look.

Gtres

El comité español de UNICEF es uno de los 33 comités nacionales del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en los países industrializados, donde la organización concentra esfuerzos para lograr que la infancia se convierta en una prioridad política y social, y para contribuir a la financiación de los programas de UNICEF por los derechos de la infancia y la adolescencia en más de 150 países y territorios en desarrollo.

UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo. En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos.

