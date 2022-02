La reina Letizia ha puesto punto y final a sus compromisos profesionales de esta semana acudiendo, como cada año, al Foro contra el cáncer organizado por la AECC con motivo del día mundial contra esta terrible enfermedad. Un evento que ha tenido lugar en el Espacio 'CÓMO' de Madrid y donde ha arrasado luciendo un 'look' que ya le hemos podido ver en otras ocasiones pero con el que nunca falla. Para este evento, ha decidido apostar un estilo discreto con un gran toque de color con el que ha conseguido conquistar a todos los presentes, acaparando todas las miradas.

Lo cierto es que la mujer del rey Felipe VI no duda en rescatar prendas de su fondo de armario para asistir a diferentes actos públicos, demostrando que es posible darle una nueva vida a la ropa creando 'looks' totalmente diferentes con prendas que ya le habíamos visto en otras ocasiones. Esta vez, doña Letizia ha vuelto a hacer gala del gran fondo de armario con el que cuenta recuperando una chaqueta de cuero roja que ya fue muy elogiada en su momento.

Gtres

En concreto, se trata de un diseño rojo de cuello a la caja, manga francesa y botones forrados perteneciente a la colección Resort de Carolina Herrera. Esta pieza ya la estrenó en mayo de 2017 durante un acto que compartió junto a don Juan Carlos y doña Sofía. Sin embargo, a diferencia de la otra vez, en esta ocasión ha optado por llevar la chaqueta abierta y la ha combinado con un vestido de punto negro con cuello de caja y largo midi. Una prenda que parece de lo más cómoda y que le sienta de maravilla

Gtres

Además, como completemos, ha lucido un cinturón rojo con el que ha resaltado todavía más su cintura. Un 'look' que ha completado con unos tacones y un bolso del mismo color. De esta forma, la reina Letizia ha vuelto a apostar por el rojo, una tonalidad con la que siempre termina triunfando, y es que es uno de los colores que mejor le sientan.



