La reina Sofía e Isabel Preysler, juntas por la cultura

La agenda oficial de la Reina Sofía tenía este 7 de febrero señalado para asistir al concierto extraordinario a beneficio de las becas anuales de ampliación de estudios en el extranjero de Juventudes Musicales de Madrid. Este evento ha tenido lugar en el Auditorio Nacional de Música y la madre del Rey Felipe VI ha acudido muy bien acompañada de su hermana, la princesa Irene de Grecia.

Ha sido una velada de lo más agradable, incluso doña Sofía ha tenido el placer de reencontrarse con caras conocidas como Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Primero llegaba la pareja amante de la música y la cultura, pero la madre de Tamara Falcó y su pareja hacían una entrada de lo más fugaz. Doña Sofía llegaba junto a su hermana después y ambas asistían con un look adecuado al evento y bastante similar.

No variando mucho el estilo que nos tiene acostumbrados, la Reina Sofía apostaba por un traje de chaqueta de terciopelo para esta noche. Para complementar su outfit, doña Sofía elegía un bolso de mano y un pañuelo de seda al cuello con estampado floral. La princesa Irene de Grecia también se animaba con el estampado floral, pero más a su estilo.

Para este concierto, Isabel Preysler también nos sorprendía con un look parecido al de doña Sofía, pero más en tendencia. Ella también optaba por un traje de chaqueta con pantalón rojo complementándolo con una mascarilla con un estampado floral.

