La reina Letizia ha asistido a su primer acto público de esta semana. La monarca ha sido la encargada de presidir el encuentro con científicas y emprendedoras titulado 'Rompiendo techos de cristal: la mujer científica, del laboratorio al emprendimiento'. Un acto que ha tenido lugar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y con el que se intenta poner en valor el papel de la mujer dentro de este ámbito laboral donde la presencia femenina es escasa.

Para este evento tan especial, cargado con un claro e importante mensaje, la reina Letizia ha optado por llevar un 'look' de lo más apropiado donde ha combinado prendas antiguas con elementos nuevos de su fondo de armario. En concreto, ha decidido rescatar sus pantalones culotte de cuero que tan bien le sientan y que ya le hemos podido ver lucir en otras ocasiones. Se trata de una pieza de Uterqüe que estrenó en 2016, con cremallera delantera y que en su momento se puso en varias ocasiones, convirtiéndolo en uno de sus favoritos.



Gtres

Una prenda que ha combinado a la perfección con una chaqueta nueva con la que ha conseguido causar una gran sensación, y es que se ha convertido en la clara protagonista de su 'outfit'. Se trata de una cazadora en tonos rojos y blancos con la que parece que ha dado la bienvenida al entretiempo. Una chaqueta jaspeada corta, con cuello solapa, cierre con corchetes y bolsillos que le sienta de maravilla y con la que ha conseguido darle un toque especial a su 'look'.

De esta forma, la reina Letizia ha sorprendido luciendo un atuendo sofisticado al que le ha dado un toque moderno y muy favorecedor. Unas prendas que ha conjuntado con un jersey de cuello cisne en color rojo y un bolso del mismo color. En cuanto al calzado, ha optado por llevar unos tacones negros de Magrit que conjuntan a la perfección con los pantalones.

Gtres

Sin duda, un conjunto ideal para la reunión que ha tenido que presidir. Un encuentro, con el que se pretende visibilizar el papel de la mujer en la ciencia, la tecnología y la empresa poniendo en valor sus contribuciones más destacables y mostrando casos de éxitos.

