Victoria Federica se abre paso como influencer. Si hace unos días, la hija de la infanta Elena sorprendía en la inaguración del Salón Internacional de Moda Flamenca en Sevilla (SIMOF) con unos llamativos pantalones con detalle de plumas, ahora ha vuelto a destacar con su look, aunque en esta ocasión, el gran protagonista no ha sido su pantalón, sino su bolso. 'Vic' -como la llaman sus amigos- ha visitado la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid junto a unas amigas, adelantándose a su tía Letizia, que este 24 de febrero inaugurará la 41ª edición en solitario, ya que el Rey ha suspendido su agenda tras el ataque de Rusia a Ucrania y presidirá una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de la Zarzuela.

Aunque el estilismo de Victoria Federica podría haber pasado desapercibido: camiseta blanca y pantalones, abrigo y botas negras, un complemento captó toda nuestra atención: su bolso de Loewe. Una pieza no apta para todos los bolsillos ya que su precio supera los 1.850 €. Se trata del modelo Balloon que tiene una base externa rígida de piel que alberga un bolso interior flexible. Es ligero y cómodo de llevar, ya que lleva un asa bandolera ajustable y se puede llevar al hombro, cruzado o en la mano. El bolso está confeccionado en piel de ternera y Jacquard de lona con motivo integral de Anagrama. La logomania está de moda y 'Vic' lo sabe.

La hija de la infanta Elena, que completó su look con una coleta alta y un maquillaje muy natural, se mueve como pez en el agua en eventos y fiestas y tan bien se le da que ha fichado por una reconocida agencia de 'influencers' que también representa a María Pombo y Laura Matamoros.

