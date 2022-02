Nuevo giro en la vida de Iñaki Urdangarin. El todavía cuñado del rey Felipe VI parece estar dispuesto a dar un rumbo a su futuro profesional que le acerca a su pasado pero que le aleja de su amiga especial, Ainhoa Armentia. Según ha informado Alexia Rivas en 'Ya es mediodía' Iñaki Urdangarin está realizando un curso de entrenador de balonmano en las instalaciones del Barça, equipo en el que juega su hijo Pablo y del que él fue campeón. Al parecer, cuando todos pensaba que el todavía marido de la infanta Cristina podría estar en Vitoria disfrutando de su nuevo ilusión, el exduque de Palma ha puesto rumbo a la ciudad Condal.

Según la información que ha confirmado la colaboradora de 'Ya es mediodía Fresh', Iñaki está en Barcelona, concretamente en las instalaciones del Barça realizando un curso de formación para ser entrenador de un equipo juvenil de balonmano.

Una información que contrasta con las últimas imágenes de Iñaki Urdangarin que le sitúan disfrutando de su vida en Vitoria de la mano de Ainhoa Armentia tras la negativa de la infanta Cristina de intentar seguir adelante con su matrimonio. Pues según apuntan varios medios fue la hermana del rey Felipe la ha querido dar por zanjado su matrimonio.



Este giro radical en la vida de Iñaki Urdangarin confirman las intenciones de las que siempre ha presumido el ex duque de Palma de volver a Barcelona, ciudad en la que fue inmensamente feliz junto a Cristina de Borbón y donde se consolido su carrera como estrella del balonmano.

Así que sus ganas de volver a la ciudad condal junto al aliciente de su hijo Pablo jugando en el primer equipo del Barça podrían ser los ingredientes perfectos para que Urdangarin comience una nueva vida en Barcelona. Eso sí, esto podría suponer el punto y final a su historia con su compañera de bufete pues la distancia podría ser un impedimento para seguir adelante con su relación.

