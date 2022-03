Iñaki Urdangarin está de enhorabuena. El ex duque de Palma ha logrado obtener la ansiada libertad condicional, algo que llevaba pidiendo desde hace un tiempo. De esta forma, ya no tendrá que dar cuenta alguna a la prisión alavesa de Zaballa, como estaba haciendo hasta ahora. Además, podrá moverse a cualquier lugar sin ningún tipo de restricción. Esto supone un gran cambio en su vida, ya que con esta decisión se suspende de manera definitiva su condena a 5 años y 10 meses por delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el caso Nóos.

La decisión la ha tomado la jueza de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, quien ha decidido otorgarle la libertad condicional debido a su buen comportamiento y a su trabajo en el despacho de Vitoria Imaz&Asociados, donde conoció a Ainhoa Armentia, con quien apareció en unas polémicas fotografías poco antes de anunciar su separación con la infanta Cristina.

Gtres

Iñaki Urdangarin ha cumplido dos tercios de su condena. Al principio tuvo que permanecer encarcelado en la prisión de Brieva, donde se encontraba en una celda solo. Tras esto, en enero del año pasado se trasladó al Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares. En este lugar ya solo tenía que pasar las noches y fue cuando decidió pedir su traslado a Vitoria.

Tras un tiempo solicitándolo, logró conseguir este traslado, y el 1 de marzo ingresó en la cárcel alavesa de Zaballa, a 15 kilómetros de Vitoria y de la casa de su madre, Claire Liebaert. Allí solo dormía cuatro noches a la semana y estuvo luchando por conseguir el tercer grado, que tras varias negativas consiguió obtener. Esto supuso un gran cambio para él, y es que ya podía dormir siempre en casa de su madre y solo tenía que pasar controles telefónicos y presenciales periódicos además de informar sobre los viajes que realizaba.

Gtres

Ahora, comienza una nueva etapa como un hombre libre donde ya no tendrá que dar cuentas sobre hacia donde se dirige ni tendrá que acudir a la cárcel para realizar ningún tipo de control.

