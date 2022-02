La infanta Cristina pierde los nervios al ver a la prensa en el aeropuerto de Ginebra. No son buenos momentos para la hija del rey Juan Carlos desde que salieran las fotografías donde se confirmaba la relación de Iñaki Undangarín con Ainhoa Armentia y el posterior comunicado donde los ex duques de Palma anunciaron "la interrupción de nuestra relación matrimonial". El pasado 11 de febrero, pudimos ver a la hermana de Felipe VI perdiendo los nervios en el aeropuerto de Ginebra, donde reside junto a su hija Irene.

Como podrás ver, al completo y EN EXCLUSIVA, en el nuevo número de DIEZ MINUTOS, al percatarse de que los fotógrafos la seguían desde su domicilio, Cristina, muy nerviosa, salió a toda prisa del coche al llegar al aeropuerto y se dirigió a una zona solo para pasajeros para así impedir que la vieran y fotografiasen. Mientras tanto, sus escoltas portaban su equipaje. Minutos después Irene se reunió con su madre en esta zona de la terminal. Repasamos la historia de amor de Cristina e Iñaki.

Agencias

Podría ser que madre e hija se dirigieran a Abu Dabi para visitar al rey Juan Carlos o que su destino fuera Madrid. Esta sería la segunda visita de Cristina a su padre desde que se conociera la noticia de la infidelidad de Iñaki. En la primera, estuvo acompañada por su hermana Elena. Según el periodista Carlos Herrera, amigo íntimo de Juan Carlos, el emérito está muy preocupado por su hija pequeña: "Yo creo que los padres cuando ven sufrir a los hijos lo pasan mal y yo no creo que sea una excepción", ha declarado el periodista de la COPE. Descubre, en imágenes, la vida de Iñaki Urdangarin.

Agencias

Mientras su ex y su hija Irene abandonaban Ginebra con rumbo desconocido, Iñaki y Ainhoa continúan su vida en Vitoria, aunque no se sabe cómo ha evolucionado su relación. Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarin, asegura que Iñaki y Cristina solo se han dado un tiempo y no se tiene constancia de que la infanta Cristina e Iñaki hayan comenzado el proceso legal para poner fin a su 24 años de matrimonio. Además, su hijo Pablo no descarta una posible reconciliación.

