Don Felipe y Doña Letizia presidieron en Santa Cruz de La Palma el acto institucional en homenaje y apoyo a los palmeros afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja que estuvo 85 días activa. Un acto en el que estuvieron acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras ser recibidos por las respectivas autoridades, los Reyes se trasladaron al patio del Convento donde se encontraban los miembros del Gobierno y los presidentes de las Comunidades y Ciudades Autónomas asistentes al acto.

Tras los saludos se interpretó el Himno Nacional a cargo de un cuarteto de cuerda de los profesores de la Escuela Insular de Música de La Palma. Continuaron los actos con la proyección de un video con imágenes de las consecuencias de la erupción y de la actuación de la población de La Palma y los servicios de emergencia. Se entregaron diversas medallas a las personas e instituciones que más colaboraron en las laborales de evacuación y recuperación de la isla. Pero no sin antes lamentar todo lo que está sucediendo ahora mismo en Europa por el conflicto bélico que enfrenta a Rusia y Ucrania.

Gtres

A continuación, se produjo la lectura de la Declaración Institucional de reconocimiento a la ciudadanía de la isla de La Palma por su comportamiento ejemplar durante la erupción volcánica en la zona de Cumbre Vieja. Su Majestad el Rey pronunció unas palabras en las que destacó que "Lo que sucedió aquí, desde el primer momento —desde que tuvimos noticias del inicio de la actividad sísmica— nos unió a todos los españoles sin excepción: porque lo sentimos como algo propio, sufrimos por y con vosotros. Fue una tristeza compartida. Una impotencia colectiva".

Y continuó "Toda España vivió, día a día, lo que pasó en esta isla, y ha celebrado con alivio y alegría su final. Lo que nos unió entonces, debe seguir haciéndolo ahora en esta nueva etapa. Porque el presente y el futuro de La Palma nos preocupa a todos. Su recuperación es un proyecto colectivo, una esperanza compartida; también las sentimos como propias. Todo eso es justamente lo que en situaciones como esta definen la raíz de un pueblo, de una Nación".

El look de doña Letizia

Para esta ocasión tan especial, doña Letizia se decantó por un traje de dos pieza en un precioso color lavanda de la firma española Bleis, de la joven diseñadora Blanca Bleis.



Un traje morado en la semana de la mujer que ha conjuntado con top de guipur de Pomeline diseñado por Ana María Rodríguez, perteneciente a la colección “Mónaco”. Unos pendientes de plata diseñados también en La Palma y pertenecientes a la firma pisando colores. Ambas marcas pertenecen al programa Isla Bonita enfocado al sector textil y creativo de la moda en La Palma, creado e impulsado directamente por la Consejería del Área de Promoción Económica del Cabildo Insular de La Palma. La moda representa uno de las mayores industrias a nivel mundial, configurándose como un elemento fundamental para la diversificación económica de La Palma. Salones y cartera rosa palo.

Andres Gutierrez

