Los Reyes han retomado su agenda conjunta para ofrecer un almuerzo en honor del presidente de la República Islámica de Mauritania, Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani, que realiza una visita de trabajo a España, y al que asistió con la Primera Dama, Mariem Fadel Dah. Felipe VI y el presidente de Mauritana mantuvieron un encuentro y tras este se reunieron con Letizia y la Primera dama en la puerta principal del Palacio de La Zarzuela y, a continuación, tuvo lugar el almuerzo.

Para un día lluvioso en Madrid, Letizia recuperó el vestido verde de firma española con el que triunfó durante su viaje de Estado a Suecia en noviembre de 2021. Se trata del modelo 'Alessia' de la firma sevillana Cherubina. Un vestido confeccionado a medida para la Reina, de manga larga, con escote cruzado, ceñido en la cintura y con abertura lateral. Perfecto para un evento tipo cóctel o un almuerzo de día como la cita de este 17 de marzo.

Casa de S.M. el Rey

Si el día de su estreno optó por llevarlo con el pelo recogido, en esta ocasión se ha decantado por el pelo suelto, su peinado favorito en los últimos meses. Otra de las diferencias han sido sus pendientes, de los pendientes XXL que llevó el día de su estreno a los pendientes daga de Gold&Roses que ha llevado para este almuerzo. Lo que sí ha repetido ha sido calzado. Una vez más, Letizia se ha decantado por sus salones negros, que siempre son un básico. Y su inseparable anillo de Karen Hallam.

A la izquierda, este 17 de marzo. Y a la derecha, Letizia el día que estrenó el vestido de Cherubina en Suecia, el 25 de noviembre de 2021. Casa de S.M. el Rey

Los Reyes aún tienen un acto más conjunto esta semana. Será el 18 de marzo en Pontevedra, donde presidirán el funeral en memoria de las víctimas fallecidas en el hundimiento del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', en aguas canadienses.

