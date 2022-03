​Don Felipe y Doña Letizia han presidido este 18 de marzo el funeral en memoria de las víctimas fallecidas en el hundimiento del pesquero “Villa de Pitanxo”, de la armadora marinense Pesquerías Nores, que naufragó en la madrugada del 15 de febrero a 250 millas de la costa canadiense de Terranova con una tripulación de 24 hombres y solo tres supervivientes cobrándose 21 vidas. El funeral ha sido oficiado por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, y que ha tenido lugar a las seis de la tarde en el Templo Nuevo de Santa María do Porto en la localidad pontevedresa de Marín.

Doña Letizia ha escogido para la ocasión un look muy adecuado, de riguroso luto luciendo un vestido negro de corte midi ajustado y con mangas francesas abullonadas.

De cuello redondo y justo con corte debajo de la rodilla, la Reina ha combinado su vestido con unos salones negros. Por su parte, el Rey se ha decantado por traje negro, camisa blanca y corbata negra. Ambos llegaban a Pontevedra con el semblante serio, pero muy pendientes de los habitantes de esta pequeña localidad marinera.

La ceremonia rindió homenaje a los nueve marineros cuyos cuerpos pudieron ser recuperados tras la catástrofe: Fernando Santomé, Juan Antonio Cordero, William Arévalo, Rogelio Franco, Miguel Lumbres, Ricardo Alfonso Cruz, Apaanah Pelungo y los primos Daniel More y Diego More.

Este recuerdo también se ha hecho extensible a los doce tripulantes que, a pesar de haber sido declarados oficialmente como fallecidos, continúan desaparecidos. Se trata de Fernando González, Ricardo Arias, Raúl González, Francisco de Pazo, Edwin Córdova, Edemon Okutu, Juan Martín Frías, Michael Tetteh, Francisco Manuel Navarro, Jonathan Calderón, Martín Quino y Pedro Herrera.

