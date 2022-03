La nueva generación de la familia Urdangarin llega pisando fuerte. Si Pablo, el hijo de Iñaki Urdagarin, triunfa en el Barcelona de balonmano; su sobrino, Diego Urdagarin Ferreira, consolida su carrera de bailarín. El sobrino del exduque de Palma, hijo de su hermano Mikel y Fabiola Ferrerira, participa en el último título de Netflix, la serie 'Érase una vez... pero ya no', una ficción dirigida por Manolo Caro (creador de 'La casa de las flores'), protagonizada por el cantante Sebastián Yatra y en la que participan nombres conocidos como Asier Etxeandía y Rossy de Palma.

Diego Urdaganrin Ferreria nació en 1997 y siempre ha tenido claro que lo suyo era la danza. Estudió en el conservatorio de danza José Uruñuela de Vitoria y, en 2015, completó su formación en el Ballett-Akademie Hochschule für Musik und Theater de Múnich, Alemania. Años después fichó por South Bohemian Theatre de la localidad České Budějovice, en la República Checa. Y, según ha publicado en sus redes sociales, desde octubre de 2021, forma parte de la compañía de danza Oldenburgisches Staatstheater, de Oldemburgo (Alemania). Su participación en 'Érase una vez... pero ya no' le ha supuesto un nuevo reconocimiento fuera de nuestras fronteras.

Diego Urdangarin, en una imagen de 2020, tomada en el casco antiguo de su ciudad natal, Vitoria. Facebook

El joven, de 24 años, quiere mantener su carrera al margen de las polémicas familiares -como la nueva relación de su tío con Ainhoa Armentia-, pero sin renegar de sus raíces. En 2017, cuando su tío cumplía condena en la cárcel de Brieva (Ávila) donde cumplía condena por su implicación en caso Nóos, a Diego le preguntaron en sus redes sociales: "¿Te sientes orgulloso de ser sobrino de tu tío?". A lo que él contestó: "Y tú, ¿estás orgulloso del tuyo?". Diego tiene dos hermanos: la mayor, Arola, que se casó el pasado septiembre en Vitoria -boda a la que no asistió la infanta Cristina-; y el pequeño, Marcos, que nació en 2000 y estudia Ingeniería en la escuela Ecole supérieure des technologies en Francia.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io