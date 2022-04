La infanta Elena llora la muerte de unos de sus grandes amigos: José María Álvarez de Toledo y Gómez-Trénor, marido de su íntima amiga Rita Allendesalazar. El conde de La Ventosa falleció, en Segovia, a los 73 años tras sufrir un problema cardiorespiratorio. Para dar el último adiós a su amigo y arropar a la familia, la hermana de Felipe VI acudió el pasado 7 de abril al Tanatorio San Juan de la Cruz, en Segovia, donde la familia del aristócrata, nacido en Valencia en 1948, había decidido instalar la capilla ardiente.

A lo largo del día de este 8 de abril, el cuerpo será trasladado hasta la población de Muñopedro, donde tendrá lugar el funeral y posterior entierro. La familia tiene una finca en este pueblo segoviano, en el que pasa largas temporadas y a la que en la que la infanta Elena solía reunirse con sus amigos.

La infanta Elena y Rita Allendesalazar, en 2007, poco antes de que la hermana de Felipe VI anunciase su separación de Jaime de Marichalar. Gtres

La infanta Elena y Rita Allendesalazar son inseparables desde la infancia (a ambas les unía su pasión por la hípica), por eso cuando en 1986 José María Álvarez de Toledo contrajo matrimonio con Allendesalazar, él también se convirtió en una de las personas de su círculo íntimo. Ambos fueron sus grandes apoyos en los momentos más duros de su vida, como su separación de Jaime de Marichalar. Al parecer, Rita hizo de canguro de Froilán y Victoria Federica, cuando el matrimonio de la infanta vivió una dura crisis antes de decidir separarse. Licenciada en Filología Francesa también dio clases de francés a los hijos de su amiga.

Victoria Federica también ha mostrado su dolor

El vínculo entre la condesa de La Ventosa y Victoria Federica sigue siendo muy fuerte a día de hoy. Hace unos días, la influencer y su madre eran vistas junto a Rita Allendesalazar y otros amigos paseando por Valladolid. Por eso no es extraño que 'Vic' haya querido despedirse de José María Álvarez de Toledo a través de sus redes sociales. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha publicado un post en el que hace una profunda reflexión de la muerte a través de una carta de San Agustín: 'La muerte no es nada'. "Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo", se puede leer en el post.

