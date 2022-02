Doña Cristina reaparecía bastante afectada, con semblante serio y mucho más delgada tras conocerse las fotos de Iñaki Urdangarin paseando de la mano con Ainhoa Armentia. La hija del rey Juan Carlos no ha querido despojarse aún de la alianza de casada, por lo que se deduce que doña Cristina aún no ha asimilado toda esta tormenta. La infanta y el exjugador de balonmano emitieron un comunicado en el que confirmaban su separación decidiendo "de común acuerdo, interrumpir su relación matrimonial" después de que el pasado 19 de enero se conociera el vínculo del exduque de Palma con otra mujer. Según aseguran ambos, en un comunicado remitido a EFE, el compromiso con sus cuatro hijos "permanece intacto".

La que también reaparecía era la que fuera duquesa de Lugo. También con semblante bastante serio y sin querer llamar la atención, no ha querido ni desmentir ni afirmar si su hermana está dispuesta a darle una oportunidad a Iñaki Urdangarín. Elena y Cristina tienen una relación magnifica y cabe recordar que en 2007, cuando doña Elena y Jaime de Marichalar pusieron fin a su matrimonio, Cristina de Borbón no se separó de su hermana en ningún momento, ya que la situación era delicada. Imaginamos que ahora que es Cristina la que está pasando por momentos complicados, Elena actuará como punto fuerte de apoyo.

Gtres

"De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin", indicaba el breve texto con el los exduques de Palma hacen pública su separación. ¿Dónde se encuentra doña Cristina tras anunciar formalmente su separación? Según ha contado Mari Ángeles Alcázar en 'El programa de Ana Rosa', la infanta Cristina habría estado en Madrid, justamente instalada en el palacio de la Zarzuela, en el ala que ocupa su madre, doña Sofía, uno de sus mejores apoyos en estos difíciles momentos. Doña Cristina ahora se encuentra en Ginebra, pero se comenta que a finales de esta semana pondrá rumbo a Abu Dhabi para estar con su padre. Otros de sus grandes apoyos es su hermana Elena, la cuál hemos podido ver tras el duro comunicado de su hermana.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io