Leonor de Borbón aprovecha sus vacaciones de Semana Santa para cumplir con sus compromisos. Tras visitar un centro de refugiados de Ucrania en Madrid, con sus padres y su hermana Sofía, en la mañana del 20 de abril, la Princesa de Asturias ha visitado el Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Verne de Leganés, en Madrid, para acudir a 'Disfruta de Internet con Seguridad', una jornada sobre Juventud y Ciberseguridad organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en el marco del Programa Jornadas Escolares, desarrollado desde el curso escolar 2016-2017.

La hija del rey Felipe VI y la reina Letizia acudió puntual a su cita con los jóvenes de su edad en este acto que estaba entre sus planes de Semana Santa. Es la segunda vez que acude en solitario a un acto de la agenda oficial. El primero fue el 24 de marzo de 2021 cuando visitó la sede del Instituto Cervantes en Madrid para celebrar su 30 aniversario. Para su acto de este 20 de abril, la Princesa de Asturias escogió un look juvenil: una blusa en color blanco, vaqueros rosa y unas sneakers.

La Princesa de Asturias, que iba sin mascarilla porque desde hoy no es obligatoria en los centros escolares, le dio un toque romántico a su look con su blusa blanca, de estilo similar a la que lució en su visita al centro de refugiados, y se apuntó a una de las tendencias de la temporada dándole color a sus vaqueros. Leonor lució unos vaqueros de color rosa pastel y unas sneakers blancas. Leonor llevaba el pelo suelto y dejaba al descubierto su moderno pendiente en la oreja derecha: un ear cuff en la parte superior. Repasamos los mejores looks de la princesa Leonor.

Leonor ocupó una de las sillas entre los demás alumnos del instituto Julio Verne de Leganés y se mostró sonriente y algo tímida aunque mucho más segura que en su primer acto público en solitario. La Princesa de Asturias, que se reincorporará a sus clases en el internado de Gales el lunes 25 de abril, disfruta de estos días de descanso en familia y, entre otros planes, acudió a la fiesta de cumpleaños de su abuela materna, Paloma Rocasolano.

