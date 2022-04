El árbol genealógico de la Familia Real: descubre quién es quién

Doña Letizia ha acudido esta tarde del 26 de abril a su compromiso con la cultura. Este martes, la reina tenía una cita con el mundo de las letras y ha asistido a la 44 edición de la entrega de los premios SM de literatura infantil y juvenil El barco de vapor y Gran angular. Durante la ceremonia, doña Letizia ha entregado en Green Patio, una antigua imprenta madrileña que acoge la velada, los citados galardones a Cristina Fernández y Ginés Sánchez Muñoz.

En esta ocasión doña Letizia ha querido apostar, aunque haga un "tiempo de perros" en Madrid, por un look de lo más primaveral. Su majestad aparecía con un abrigo blanco de corte clásico sobre los hombros de Felipe Varela. Por debajo, Letizia ha optado por un conjunto de pantalón ancho y blusa fluida en azul petróleo.

El tiro del pantalón es perfecto para estilizar la pierna. No llegan a ser exactamente 'palazzo' (la pernera es aún más amplia), pero se le acercan. Para el cabello y el rostro, la mujer de Felipe VI ha escogido algo sencillo y a la vez acertado. Un maquillaje muy natural resaltando las pestañas y el pelo suelto y liso. El precio de ambas piezas juntas es de 276 euros y cabe recordar que no es la primera vez que la Reina apuesta por un diseño de Barragán, pues la diseñadora ya la vistió el pasado Día de la Hispanidad.

