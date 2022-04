El árbol genealógico de la Familia Real: descubre quién es quién

Los Reyes han viajado hasta Palma de Mallorca para participar en la proclamación del ganador del Premio Fundación Princesa de Girona en la categoría de investigación científica. Un acto que ha provocado que regresen a este lugar después de que esta Semana Santa faltasen a su tradicional cita con la localidad para acudir a la Misa de Pascua. Por tanto, esto ha hecho que este vuelta a Mallorca sea todavía más especial, lo que ha provocado que la reina Letizia apueste por un 'look' ideal para la ocasión.

Durante su estancia en Palma de Mallorca, los Reyes han tenido la oportunidad de visitar diferentes talleres donde han charlado con algunos jóvenes allí presentes. Tras esto, ambos han llegado al Caixaforum donde se ha dado a conocer quién era el premiado. Un acto muy especial donde la reina Letizia ha lucido un 'look' muy diferente al vestido azul petróleo que decidió llegar el día anterior para la entrega de los Premios Barco de Vapor y Gran Angular.

Gtres

En esta ocasión, la madre de la princesa Leonor ha decidido volver a tirar de fondo de armario apostando por uno de sus colores fetiche: el rojo. En esta ocasión, se trata de un diseño de Massimo Dutti. En concreto, se trata de un diseño de edición limitada que comparte con Máxima de Holanda. Un vestido que le llega hasta los tobillos y que es de corte envasé minimalista con el cuello elevado. Además, su diseño hace que se ajuste perfectamente a su cintura, dándole una forma muy favorecedora.

En cuanto a los accesorios, ha optado por un bolso y unos tacones del mismo color. Un 'look' que ha completado con su melena recogida en una melena baja con el que consigue que su rostro quede totalmente despejado dando protagonista a sus pendientes formadas por tres plumas de plata y oro.

