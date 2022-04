Inglaterra vive estos días unos meses inolvidables. La Reina Isabel II cebra este 2022 su Jubileo de Platino después de haber alcanzado los 70 años de reinado, apenas unas semanas después de haber cumplido los 96 años. Todos los países que componen la Commonwealth vivirán entre el 2 y el 5 de junio una gran agenda de eventos de celebración para conmemorar este hito. La Casa Real y el Gobierno británico han organizado en conjunto una gran fiesta en la que la gran protagonista será la monarca puesto que, según la mayoría de archivos, es la monarca que ostenta el reinado más largo de la historia solo superada por Luis XIV (72 años y 110 días).

A estos acontecimientos se unirá una miembro de la Familia Real Española que actualmente está viviendo en Inglaterra: la princesa Leonor. Y lo hará con el colegio de Gales interno en el que estudia Bachillerato Internacional desde el pasado mes de agosto, el UWC Atlantic College, una célebre institución británica que se sumará a todos los eventos organizados con motivo del Jubileo.

Gtres

Todos los colegios realizarán una celebración y el de Gales lo ha organizado para el primer día en el que arrancarán los actos. A las 19:30 horas, el castillo de San Donato, sede del internado, celebrará el Jubileo de la Reina. Las organizaciones encargadas del internado organizarán el evento en el que no faltarán las bebidas y la comida que estarán a la venta así como actividades organizadas por los estudiantes del centro escolar. Por la noche también se ofrecerá una merienda hasta que a las 21:45 horas, comenzará el encendido oficial de la baliza terminando los actos 45 minutos más tarde. Con todo, este será el último acto al que la futura reina acuda antes de finalizar el curso escolar y, por ende, volver a España.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io