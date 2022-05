La reina Letizia vuelve a triunfar con el 'look' escogido para uno de los eventos que tenía programados para esta semana. Si hace unos días conseguía conquistar a todos luciendo un vestido bicolor de 'Mango' que terminó agotándose al poco tiempo, ahora ha vuelto a estrenar una nueva prenda durante el acto del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con la que ha conseguido marcar abdominales y que ya se encuentra también completamente agotada.

Para este evento que ha tenido lugar en el Oceanográfico de Valencia, la reina Letizia ha decidido lucir un vestido de la marca valenciana 'Serendipia', un gesto con el que vuelve a hacer un guiño a la tierra que visita. En concreto, se trata de un diseño en color rosa, de largo midi y manga larga abullonada con puño y escote cerrado. Aunque, sin duda, lo que más destaca de su 'look' son las aperturas laterales que está unidas por una anilla y que dejan al descubierto sus marcados abdominales.

Sin duda, uno de sus 'looks' más sexys con los que la mujer de Felipe VI ha presumido de su tonificada figura. Además, al igual que ya pasó durante la entrega de los 'Premios Reina Letizia 2021', donde vivió un auténtico momento tierra trágame, la monarca ha vuelto a optar por una prenda económica, y es que cuesta 64,95 euros.

Para completar su 'look', la Reina ha optado por lucir unos tacones a juego y un bolso de mano en tono fucsia de 'Carolina Herrera'. Por último, otra de las grandes sorpresas es que ha decidido prescindir de sus joyas habituales para estrenar unos pendientes en forma de aro amarillo, eso sí, ha seguido acudiendo con su anillo de Karen Hallam.

Un estilismo de lo más atrevido con el que la reina Letizia ha conseguido causar una gran expectación y con el que ha demostrado lo cuidado y trabajado que tiene su cuerpo. Un 'look' que ya se ha convertido en el más sexy con el que la hemos visto desde que le conocemos.

