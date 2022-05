La reina Letizia ha acudido a la reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad del que ella es presidenta y que este año cumple su 30 aniversario. Un momento muy especial en el que también ha hecho entrega de los premios que llevan su nombre, cuya finalidad es fomentar la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la rehabilitación y la prevención de discapacidades.

Para este acto, que ha tenido lugar en la sede de la Asamblea de Extremadura, y donde se ha hecho entrega al Ayuntamiento de Mérida de los Premios Reina Letizia, la mujer del rey Felipe VI ha optado por llevar un 'look' de lo más especial. Si hace unos días conquistaba a todos luciendo su abrigo de flores más original, en esta ocasión ha optado por un 'look' más sobrio elegante compuesto por un vestido bicolor de 'Mango' que podemos encontrar por menos de 50 euros.

Gtres

En concreto, se trata de un vestido nuevo sin mangas en blanco y negro muy ceñido que resalta su esbelta figura gracias a su cinturón negro y ancho. Un 'look' que ha completado luciendo una melena suelta y un bolso bolsos de asa corta de 'Hugo Boss' que ya ha llevado en otras ocasiones. Además, en cuanto al calzado, ha optado por unos tacones negros de 'Steve Madden'. Sin duda, una prenda ideal para esta época del año y muy asequible. La opción perfecta para poder lucirla en cualquier evento en el que haya que ir un poco más arreglada.

De esta forma, la reina Letizia ha regresado a uno de sus habituales, y es que esta no es la primera vez que le vemos con un vestido bicolor en estas tonalidades. Aunque con un estilo diferente, lo cierto es que ya ha lucido este tipo de prendas en otros eventos como en el acto central conmemorativo del 175º aniversario de la Guardia Civil.



Gtres

Lo cierto es que parece que la madre de la princesa Leonor ha conseguido encontrar en estos dos colores la combinación perfecta, y es que ya le hemos visto lucir estas tonalidades en diferentes formas, como durante su reunión anual con el Instituto Cervantes donde lució una blusa blanca y una falda negra.

