El rey Juan Carlos ya tiene fecha de vuelta a España, será el próximo 21 de mayo cuando el Rey Emérito vuelva a nuestro país después de casi dos años sin pisar. El acto que ha escogido ha sido un acto deportivo, don Juan Carlos visitará Sanxenxo (Galicia) este sábado 21 de mayo, según ha avanzado el periodista Fernando Ónega en 'Onda Cero'. "Este próximo fin de semana don Juan Carlos estará en Sanxenxo. No hay ninguna sentencia ni otro tipo de decisión judicial que condena a don Juan Carlos a vivir fuera de España", ha aclarado el periodista a Carlos Alsina.



Por otra parte ha señalado, que aunque don Juan Carlos y el rey Felipe decidieron que el rey emérito fijase su residencia en Abu Dabi podría visitar España las veces que quisiese. También ha dejado claro que no ha visitado nuestro país en los casi dos años que lleva viviendo fuera porque no lo han visto oportuno, pero que parece que este evento deportivo es la mejor oportunidad.

El anuncio se produce unas horas después de la conversación telefónica entre padre e hijo, con motivo del viaje del monarca español este domingo a Abu Dabi para trasladar sus condolencias por la muerte del anterior jefe del Estado de Emiratos Árabes Unidos.

En esta charla, ambos quedaron en verse en Madrid cuando Juan Carlos I volviera y algunos periodistas, como Galiacho, afirmaban que iba a ser en julio. Aunque ahora se descarta esa fecha y se sitúa como el próximo fin de semana el encuentro entre padre e hijo.

Aunque no dormirá en la Zarzuela, pues se entiende que no es una residencia privada, sino la residencia del Jefe del Estado. Sí visitará el Palacio y mantendrá una reunión con don Felipe, doña Letizia, la reina Sofía y su hija la infanta Elena. Eso sí, tampoco pernoctará en ninguna de las residencias oficiales, pues se quiere dejar claro que no hay vinculación entre los dos reinados.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io