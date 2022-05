Por primera vez desde quedon Juan Carlos decidió fijar su residencia de manera temporal en Abu Dabi, su hijo el rey Felipe viaja hasta la ciudad. Aunque desde Zarzuela aclaran que no verá su padre, cabe la posibilidad de que se crucen. Y es que, el Jefe del Estado viaja hasta los Emiratos Árabes para participar en la ceremonia de pésame tras la muerte del emir, Jalifa bin Zayed al Nahyan, que falleció el pasado 13 de mayo a los 73 años. Tal y como han confirmado fuentes de Zarzuela, el Monarca viajará hasta la capital de Emiratos Árabes en calidad de Jefe del Estado, en un viaje totalmente institucional.

De está manera queda patente que el es muy improbable que don Felipe se reencuentre en el emirato con su padre, Juan Carlos I. "Es un viaje del Jefe del Estado para trasladar sus condolencias", explican las citadas fuentes al periódico EL MUNDO.

Es un viaje de ida y vuelta, por lo que el Rey no pasará ni 24 horas en Abu Dabi. Además lo hace acompañado por el subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Luis Manuel Cuesta, para trasladar sus condolencias al nuevo presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, por el fallecimiento de Jalifa Bin Zayed al Nahyan.

Además no es el único Jefe del Estado que se ha trasladado hasta los Emiratos para asistir al funeral de Estado. También lo han hecho Allí también han viajado otros mandatarios europeos como el presidente de Francia o rey de los Belgas y de los Países Bajos.

