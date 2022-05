Primeras imágenes del rey Juan Carlos I en España

El Rey Juan Carlos I I ya está en España. Todos los medios se han agrupado en el aeropuerto de Vigo para captar las primeras imágenes del emérito tras 21 meses fuera del país. Sobre las 11.17 de la mañana su avión despegaba de un aeródromo situado junto a la mezquita Al Reef. Nada más bajar del avión, el rey emérito se ha fundido en un abrazo muy emotivo con su hija la infanta Elena que le esperaba con ansia. Minutos después, acompañado por su hija, don Juan Carlos se subía a un todoterreno gris conducido por Pedro Campos, amigo de su majestad y presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, que es quien le ofrece asilo mientras esté en tierras gallegas.

Don Juan Carlos estará en nuestro país desde este jueves 19 de mayo hasta el 23 del mismo mes y este fin de semana disfrutará de la cita deportiva que más le gusta: la de la Copa del España de Vela, que nunca se había perdido hasta que, en agosto de 2020, partía a la capital de Emiratos Árabes salpicado por sus constantes polémicas.

La visita del rey emérito a nuestro país terminará en Madrid, ya que visitará a toda su familia en el Palacio de La Zarzuela. "Ese mismo día, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos emprenderá viaje de regreso a Abu Dhabi, donde ha fijado su residencia de forma permanente y estable", continúa el comunicado.

