A pesar de los rumores de crisis que existen en la relación de Victoria Federica y Jorge Bárcenas, lo cierto es que los dos han elegido un perfil bajo para su relación, y lo han demostrado de nuevo haciendo vidas por separado. Este jueves, Jorge Bárcenas acudió a una fiesta organizada por Multiópticas en La Moraleja (Madrid), en la que se presentó la nueva campaña publicitaria, de la que son imagen Ana Obregón, Bertín Osborne, Omar Montes y María Pombo.

El joven, DJ de profesión, no pinchó en la fiesta, a la que acudió como simple invitado, pero sí quiso dar la nota con su estilismo. ¿Buscaría hacerle la competencia como influencer a su novia? No lo sabemos, pero lo que sí nos imaginamos es que ese look de chaqueta rosa con pañuelo al cuello no ha podido ser idea suya: sus looks suelen ser de lo más recatados y es difícil verle fuera de una camisa o camiseta básica (cuando no va en traje), por lo que la lección de estilo se quedó un poco a medias. Eso sí, el joven no dudó en tratar de seducir a las cámaras de la Prensa que se encontraban allí congregadas:

Jorge, de pocas palabras, no suele ser muy amigo de los micros, pero esta vez sí quiso contestar brevemente a los reporteros, que le preguntaron por el incidente vivido por Froilán en su casa de Ibiza, en la que sufrió un robo, aunque no estaba presente. "Todo bien", se limitó a decir. A lo que no quiso responder fue a la pregunta sobre el móvil de Victoria Federica: la hija de la infanta perdió el teléfono hace unos días en su primera noche en la Feria de Sevilla, y aunque para una persona normal es un auténtico drama, para alguien como ella pone incluso en alerta al CNI.

