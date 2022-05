Horas antes de emprender su viaje de cooperación a la república islámica de Mauritania, Letizia ha ofrecido junto a Felipe VI un almuerzo con ocasión del 40º aniversario la adhesión de España a la OTAN, que ha tenido lugar en el Palacio Real de Madrid. A primera hora de la mañana el Rey ha presidido en el Teatro Real de Madrid el acto que en que se conmemorará el 40 aniversario la adhesión de España a la OTAN y posteriormente los asistentes se han desplazado hasta el Palacio Real. Los días 29 y 30 de junio Madrid acogerá la próxima Cumbre de la OTAN, 25 años después de la última reunión de los líderes de la OTAN en suelo español.

Para este evento tan especial la reina Letizia ha decidido apostar por un conjunto compuesto por una falda de tul en color rosa empolvado y un top sin mangas a juego de Felipe Varela. Lo cierto es que esta no es la primera vez que le vemos con él, y es que ya la primera vez que lo estrenó fue en 2018 durante el día de la Hispanidad. En esta ocasión, ha optado por llevar el pelo suelto. Un estilismo que ha completado con un cinturón con el que realza su figura.

Gtres

La celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid coincidirá además con el 40º aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica. El compromiso de España con la OTAN se manifiesta en que nuestro país participa en la mayoría de las misiones de la organización, y lo hace con más de 900 efectivos. Nuestras Fuerzas Armadas son las séptimas en número de efectivos de toda la Alianza. En este sentido, destaca la presencia de las Fuerzas Armadas españolas en las misiones en las que está inmersa la Alianza, entre las que se encuentran la presencia avanzada en Letonia, así como en áreas del Báltico y Rumanía o los despliegues en Irak y Turquía, entre otras.

Esta cumbre de la OTAN en Madrid marcará la agenda del año de la industria de Defensa y se prevé en ella la renovación del Concepto Estratégico de la OTAN para la próxima década y el avance en la iniciativa 2030, por tanto, será una cita decisiva para el futuro de la organización.

La finalidad de la OTAN es garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares. El 30 de mayo de 1983 España se convirtió en el miembro número 30 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). A pesar de llevar desde el año 1983 formando parte de esta alianza militar, el 12 de marzo de 1986 se realizó un referéndum en el que los españoles decidieron seguir formando parte de la Organización.

Gtres

El 1 de enero de 1999 España, finalmente, se incorporó del todo a la plena estructura militar integrada de la OTAN, y es a partir de este momento, cuando se produjo la incorporación progresiva de generales, oficiales y suboficiales españoles al resto de cuarteles generales de la estructura de mandos de la OTAN.

Forman parte de la OTAN: Bélgica (1949), Canadá(1949), Dinamarca (1949), Estados Unidos (1949), Francia (1949), Islandia (1949), Italia (1949), Luxemburgo (1949), Noruega (1949), Países Bajos (1949), Portugal (1949), Reino Unido (1949), Grecia (1952), Turquía (1952), Alemania (1955), España (1982), Hungría (1999), Polonia (1999), República Checa (1999), Bulgaria (2004), Eslovaquia (2004), Eslovenia (2004), Estonia (2004), Letonia (2004), Lituania (2004), Rumanía (2004), Albania (2009), Croacia (2009), Montenegro (2017) y Macedonia del Norte (2020). La adhesión a la OTAN está abierta a cualquier otro estado europeo dispuesto a respaldar los principios de este Tratado y contribuir a la seguridad del área del Atlántico Norte.

