La reina Letizia ha presidido una reunión de trabajo que servirá como preparación para el viaje de cooperación que tiene previsto realizar el próximo 31 de mayo a la República Islámica de Mauritania para conocer el trabajo que la Cooperación Española está realizando allí. Una estancia que se prolongará hasta el 2 de junio y con la que espera conocer de primera mano las labores que se están haciendo en temas de salud, igualdad de género, alimentación y desarrollo rural.

De esta forma, la Reina ha realizado su primer acto público después de la visita del rey Juan Carlos I, con quien estuvo almorzando antes de que él tuviese que marcharse nuevamente a Abu Dabi. Al igual que hizo el rey Felipe VI durante su primera aparición tras la reunión con su padre, ella tampoco ha querido pronunciarse sobre este asunto.

© Casa de S.M. el Rey

Para esta reunión tan especial, que se ha celebrado en el despacho que tiene en el palacio de La Zarzuela y que se caracteriza por ser blanco y muy minimalista, la reina Letizia ha optado por recuperar su 'look' de oficina luciendo una chaqueta de 'tweed' de Hugo Boss abrochada hasta el cuello. Una prenda que ya le hemos podido ver durante otras reuniones de trabajo que ha tenido. Sin duda, un estilo de lo más apropiado para el carácter de este encuentro, donde ha estado con la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, el director general de la Agencia de Cooperación, Antón Leis García y la directora de Cooperación con África y Asia, Carmen Magariños Casal.



© Casa de S.M. el Rey

Ahora, la madre de la princesa Leonor se prepara para realizar su séptimo viaje de cooperación desde que Felipe VI fue proclamado Rey. La primera vez que pudimos verle realizando una de estas visitas fue cuando viajó a Honduras y el Salvador en 2015. Unos viajes que ella intenta realizar cada vez que puede, mostrando su gran implicación e interés por las labores de ayuda que realiza España en otros lugares.

