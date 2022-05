La reina Letizia ha llegado a Mauritania donde pasará cuatro días con motivo de un viaje de cooperación. Para este viaje, la mujer de Felipe VI ha vuelto a sacar su lado más solidario y aterrizaba en el aeropuerto como ya nos tiene acostumbrado a este tipo de viajes: vestida con el característico chaleco rojo. Para resaltar bien este "uniforme de viajes de cooperación", doña Letizia lo combinaba con pantalones y camisa en color blanco. También ha optado por un zapato cómodo con son unas botas.

Nada más bajarse del avión, la estaba esperando la primera dama de Mauritania, Mariem Fadel Dah, mujer del presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani. Ambas han estrechado sus manos y así ha dado comienzo un encuentro distendido que durará hasta el próximo viernes 3 de junio. Durante este viaje podremos ver a la reina realizar distintas actividades como reuniones y visitas.

Casa Real

El objetivo de este viaje es conocer el trabajo que la Cooperación Española desarrolla en este enclave africano en áreas como salud, gobernabilidad e igualdad de género, desarrollo rural y seguridad alimentaria. Doña Letizia ha sido recibida con los brazos abiertos. Dos niños también la esperaban para ofrecerle leche y dátiles y la reina se mostraba de lo más agradecida con el gesto. La ceremonia de bienvenida ha finalizado con un Cordón de Honor y un breve encuentro en el pabellón presidencial con autoridades como la esposa del presidente; la embajadora de España en la República Islámica de Mauritania, Miriam Álvarez de la Rosa; y el embajador de la República Islámica de Mauritania en España, Sr. Boubacar Kane.

