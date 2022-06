Adiós a las expeculaciones sobre la cancelación de la segunda visita de don Juan Carlos a España. Según ha podido conocer en EXCLUSIVA DIEZ MINUTOS, el motivo real por el que el Rey Emérito no viaja a Sanxenxo es debido a una petición del rey Felipe VI a su padre. Según Pedro Campos, amigo del emérito y presidente del Club Náutico de la ciudad gallega, el Rey Felipe VI le ha pedido a Don Juan Carlos que no viaje a España el próximo 10 de junio para evitar que su presencia pueda afectar a la celebración de las elecciones andaluzas.

El deseo de Juan Carlos I de regresar a Sanxenxo para las regatas de mediados de junio, donde pretendía "defender el título" de campeón del mundo conseguido en 2019 al frente del ‘Bribón’, ha chocado con la negativa del rey Felipe VI a autorizar este viaje. El motivo por el que la Casa del Rey desaconseja que Don Juan Carlos viaje a España es la proximidad de la regata con la próxima convocatoria de elecciones a la Junta de Andalucía que se celebrará el próximo 19 de junio.

Este es el verdadero motivo que ha hecho que se cancele la presencia del Emérito en el campeonato del mundo de vela de clase 6 metros que se celebrará entre los días 10 y 18 de junio de 2022 y que anunció el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante la estancia de Don Juan Carlos en la bella localidad gallega el pasado mes de mayo.

Según diferentes fuentes consultadas, fue durante el encuentro en Zarzuela entre el Don Juan Carlos y Don Felipe de Borbón, cuando se abordó la necesidad de coordinar y supervisar las visitas del Rey Emérito desde la Casa Real para evitar que estas puedan interferir o afectar a la institución y a la vida política española. Una información que nos confirma el propio Pedro Campos: "El Rey Felipe le ha pedido a Don Juan Carlos que no venga a España porque coincide con las elecciones andaluzas. Desde la Casa Real es normal que traten de evitar situaciones que puedan interferir en la vida política española, así que creemos que no vendrá. Llámame en unos días a ver si podemos confirmarlo definitivamente".

