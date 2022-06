La reina Letizia ha reaparecido en la entrega de la II edición de los Premios Retina ECO. Una ceremonia que ha tenido lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con el objetivo de dar un reconocimiento a todos aquellos proyectos de 2021 que han destacado por su innovación en sostenibilidad. Un acto para el que la mujer de Felipe VI ha decidido recuperar uno de sus vestidos más famosos y de lo más 'eco' pero que no parece haber sido el más apropiado para esta ocasión.

En concreto, se trata de un vestido de cuero negro de manga corta de la firma &Other Stories. Se caracteriza por estar entallado con un cinturón que hace que resalte todavía más su figura que le pudimos ver por primera vez lo para inaugurar ARCO en 2019. Un atuendo de lo más favorecedor pero que no parece el más apropiado para esta época del año, ya que el cuero suele desprender demasiada calor.

Además, al contrario que en otras ocasiones, esta vez ha preferido llevar su melena suelta. Una de las cosas que más han llamado la atención de su 'look' han sido sus zapatos. En esta ocasión, la Reina ha optad por estrenar unas sandalias de tacón alto con tiras en el tobillo y en el empeine que compaginaban a la perfección con su kimono.

De esta forma, la madre de la princesa Leonor ha reaparecido con un 'look' muy diferente al que pudimos verle hace unos días cuando presidió la reunión de trabajo de la fundación FAD Juventud en Madrid, donde decidió apostar por la falda ideal para el verano, que seguro que terminará convirtiéndose en tendencia al igual que ha pasado con algunas de las prendas que ha lucido durante los actos oficiales.

