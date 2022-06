La reina Letizia muestra, una vez más, su compromiso con los jóvenes. Como madre de dos adolescentes, Leonor de Borbón y la infanta Sofía, la esposa de Felipe VI está muy implicada con los temas que afectan a los más jóvenes y, en la mañana del 22 de junio, ha presidido la reunión del patronato de la Fundación FAD Juventud que ha tenido lugar en la sede del Banco de España en Madrid. Doña Letizia, que es presidenta de honor de esta institución privada y sin ánimo de lucro, ha querido conocer los últimos proyectos de esta fundación cuya misión fundamental es la prevención del consumo de drogas y otras conductas de riesgo que impidan o dificulten el desarrollo personal y social de los adolescentes.

Olvidada la polémica con su ausencia en la cena de gala de Ingrid Alexandra de Noruega, la reina Letizia continúa cumpliendo con sus compromisos. Si 24 horas antes había recibido junto al rey Felipe VI a los miembros de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias reunión en la que rescató uno de sus vestidos animal print más llamativos, en la mañana de este miércoles ha optado por un look en blanco y negro, una combinación clásica que nunca falla aunque la última vez que lo llevó, con un modelo bicolor de Mango, coincidió con el mismo vestido con una de las invitadas.

La esposa del rey Felipe VI combinó una sencilla blusa en color blanco con una falda larga de flores en blanco y negro que se ajustaba a la cintura con un cinturón y lo combinó con unas alpargatas negras de cuña de Castañar que estrenó en Huesca en julio de 2020. Repasamos los looks de la reina Letizia: cómo ha evolucionado.

La falda que luce la reina Letizia es ideal para tus citas de este verano y queda ideal tanto para una reunión de trabajo como la de la esposa de Felipe VI como para una cita con amigas o una noche en una terraza. Hemos encontrado un modelo similar al que luce doña Letizia ¡por menos de 50 euros! ¡No te quedes sin ella!

