Letizia y la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, ya han tenido su primer encuentro. Pasadas las 11.00 h de este lunes 27 de junio, la mujer del presidente de los EE.UU. llegaba al Palacio de la Zarzuela junto a un gran despliegue de seguridad. La Reina será la anfitriona de la mujer de Joe Biden durante su visita a España con motivo de la celebración de la Cumbre de la OTAN, en la que participan cerca de 40 jefes de Estado y de Gobierno, coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Para la ocasión, la Reina ha estrenado un vestido negro con topos blancos degradados. Un diseño firmado por el sevillano José Hidalgo, de manga corta, largo midi y corte recto. Se trata de la primera pieza de este modista que Letizia tiene en su armario. Un diseñador que trabaja moda flamenca y prendas hechas a medida. Ha combinado el diseño con sus salones detalonados negros, Por su parte, Jill Biden ha optado por un traje de chaqueta con chaqueta de largo asimétrica y falda tubo, en color rojo.

Gtres

Tras este recibimiento, la mujer de Felipe VI y Jill Biden han puesto rumbo a la

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Letizia, Presidenta de Honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y de su Fundación Científica, acompañada de la Primera Dama de los Estados Unidos, visitarán las instalaciones que la Asociación tiene en la capital.



Gtres

La Cumbre de la OTAN reunirá en el Recinto Ferial IFEMA de Madrid entre el 29 y el 30 de junio, en Madrid a cerca de 40 jefes de Estado y de Gobierno, coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Entre los asistentes estarán los 30 países aliados, cuatro países de Asia-Pacífico invitados (Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur), otros cuatro países miembros de la Unión Europea pero no de la Alianza, así como los titulares de la Comisión Europea y el Consejo Europeo.



Gtres

Con estos actos, la mujer de Felipe VI ha dado el pistoletazo de salida a una agenda de tres días que la llevarán hasta el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso (Segovia) y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre otras citas.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io