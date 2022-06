Iñaki Urdangarin vive su primer verano tras su polémica separación de la infanta Cristina. Tras un comienzo de año 'movidito', al salir a la luz su relación con Ainhoa Armentia y emitir un comunicado anunciando su separación, el exduque de Palma se ha tomado un respiro y ha viajado hasta Formentera. No lo ha hecho solo, pero tampoco en compañía de su pareja. El exjugador de balonmano ha estado acompañado por dos de los cuatro hijos que tiene con la infanta Cristina: Pablo, el más mediático y el primero que habló sobre la separación de sus padres, y Miguel, que vive en Londres, donde cursa estudios universitarios de ciencias ambientales.

Tal y como se puede ver en el vídeo, Iñaki y sus hijos han disfrutado de la playa y han estado haciendo turismo. Los tres llevan ropa veraniega y cómoda y pasearon por la isla como unos turista más. En algunos momentos, el todavía marido de la infanta Cristina camina pensativo. Tras el verano, deberían comenzar los trámites de su divorcio con la hermana del rey Felipe VI.

Iñaki Urdangarin ha cambiado las playas de Bidart, en el País Vasco francés, donde pasaba los veranos con su familia (y fue visto por primera vez con Ainhoa), a Formentera, una isla que también visitó cuando veraneaba con la familia real española.

Desde el pasado marzo, el exduque de Palma tiene la libertad condicional. La jueza de Vigilancia Penitenciaria apruebó el "adelantamiento cualificado" de la excarcelación del cuñado del Rey a propuesta de la cárcel. Esto no significa la extinción de la pena de 5 años y 10 meses que le impuso el Tribunal Supremo por el caso Nóos, algo que no se producirá hasta abril de 2024.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io