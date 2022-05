El Rey Emérito Juan Carlos se encuentra por primera vez en España después de su viaje a Abu Dhabi hace ya 21 meses. El padre de Felipe VI ha aprovechado para acudir a las regatas de Sanxenxo y pasar unos días en Galicia donde ha sido recibido con gran cariño por parte del pueblo gallego pero no tanto por la Familia Real, quienes, a excepción de Doña Elena, no acudían a recibir al Emérito al aeropuerto continuando con sus agendas institucionales intactas. ¿Dónde estaba la Familia Real cuando Juan Carlos I llegó a España?

Esta primera ausencia ha sido rápidamente corregida con dos anuncios. Y es que, según Casa Real, el Rey tiene previsto encontrarse con su padre este lunes, justo antes de que tome un vuelo de vuelta a Abu Dhabi, momento en el que también podría coincidir con la Reina Sofía. Pero antes de que esta cita llegue, se ha anunciado por sorpresa que el Rey Emérito se encontrará con su nieto, Pablo Urdangarín, en tierras gallegas.

Aprovechando que el hijo de Doña Cristina e Iñaki Urdangarín acude a un partido de balonmano en Pontevedra, cerca de Sanxenxo, el Rey ha cambiado su agenda para poder ver a su nieto jugar.

Con ayuda de sus guardaespaldas, el Rey emérito ha bajado las escaleras de la grada para poder sentarse en primera fila y ver todo el partido desde una perspectiva privilegiada. Desde allí el propio Pablo también ha podido verle, aunque no hemos visto ningún gesto de cariño entre nieto y sobrino durante el partido o tras él.

La expectación que ha generado esta visita ha hecho que muchos de los periodistas hayan acudido a las puertas del polideportivo donde se ha celebrado el partido. Y es que es la primera vez que el Rey Emérito va a ver a su nieto con la camiseta del Barça, el equipo con el que debutó el pasado año y con quien ganó la Liga Asobal ante la atenta mirada de su padre.



