Tras el curso escolar, la princesa Leonor y la infanta Sofía de Borbón van a retomar la agenda pública volviendo de nuevo a la palestra nacional. Así, la heredera al trono, tras volver de su internado en Gales y al haber protagonizado su reaparición con una salida familiar al teatro, ya tiene en la agenda el próximo evento que presidirá y que lo hará junto a su hermana Sofía.

Un evento con el que ambas, que han demostrado la buena relación que mantienen a pesar de la distancia durante el curso, vuelven a los actos públicos y en solitario puesto que no está prevista la presencia del Rey Felipe VI y la reina Letizia. En esta ocasión será en Cataluña, en concreto, en los Premios Princesa de Girona, premios a los que acudirán por primera vez de forma oficial.

Gtres

De hecho, será la primera vez que la princesa Leonor visite de forma oficial la Girona ante la negativa del Ayuntamiento de Girona a ceder un espacio para que se celebraran estos premios en 2019 y 2021. A su llegada también disfrutarán del ocio pues está previsto que su primera parada en el viaje sea el Museo de Gaudí, ubicado en Figueres e inaugurado en 1974 y que alberga las principales obras del pintor, una de las joyas de la ciudad catalana. Además, tendrán una sesión de trabajo con la Fundación Princesa de Girona y un encuentro con jóvenes de todos los lugares de España.

Finalmente, está previsto que las hermanas acudan a una sesión de trabajo donde se les dé todos los detalles de la gala de entrega de premios adonde sí acudirán los reyes. Sobre esto, el lunes, tendrán el tradicional encuentro con los premiados en la residencia de la Familia Real en Barcelona tras el cual, por la tarde, se procederá a la gala que estará presidida por los cuatro.

