Tras finalizar con éxito su curso escolar, la princesa Leonor y la infanta Sofía de Borbón han retomado su agenda real volviendo de nuevo a cumplir con sus compromisos oficiales. Después de su primer año estudiando en el extranjero, concretamente en Gales, la heredera al trono protagonizó hace tan solo unos días una salida familiar al teatro totalmente espontánea y que no estaba prevista en su agenda real. Un evento con el que ambas, que demostraron la buena relación que mantienen a pesar de la distancia que les ha separado este año.

Después de esa primera aparición desenfadada toca su primer acto oficial del verano y lo han hecho protagonizando su segundo acto en solitario como hermanas. Sin la presencia ni del rey Felipe VI ni la reina Letizia, Leonor y Sofía han llegado al Teatro Museo Dalí de Figueres para presidir una amena sesión de trabajo, que se ha organizado como preludio a la entrega de los Premios Princesa de Girona con jóvenes de su edad.

Muy alegres y sonrientes las hermanas han llegado a este acto siguiendo el protocolo, como siempre, la princesa de Asturias un paso por delante de su hermana pequeña.

Gtres

Gtres

Gtres

En sus looks para acudir al Museo Dalí, la princesa Leonor y la infanta Sofía han optado por dos looks boho. Fieles a su estilo, la hija mayor de los Reyes ha optado por un vestido de estilo midi de color blanco con estampados de corales en tonos rojos. Un outfit muy veraniego que ha conjuntado alpargatas, que ya le vimos el año pasado en Mallorca, de color crema y con un poquito de plataforma.

mango

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io