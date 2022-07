Sofía de Borbón ha querido emular a su madre repitiendo look en un acto oficial. La hija del rey Felipe y la reina Letizia ha querido reciclar su vestido boho más bonito. Sofía ha vuelto a llevar el vestido boho que utilizó la pasada fiesta Nacional y que llamó mucho la atención. Un minivestido étnico de Claudie Pierlot. Un diseño de mangas globo, con detalles bordados en negro que dibujan la silueta con pequeños destellos plateados junto a los bordados y con un fruncido final en las mangas. Con una falda de volantes que dan movimiento a cada uno de sus pasos, Sofía ha caminado segura de la elección de su look.

Ella, al igual que su hermana, la princesa Leonor, ha apostado por una espateñas, con menos plataforma y en color negro. Eso sí, la hija pequeña de los Reyes ha destacado por su peinado. Sofía ha apostado por el peinado estrella de las influencers: unas minitrencitas laterales. Con un look muy bohemio, la pequeña de las hermanas ha derrochado simpatía durante su visita al Museo Dalí.

Gtres

Gtres

Como ha quedado patente con sus gestos y miradas de complicidad, volvieron a demostrar que la distancia no ha dañado ni un poquito esa relación tan fuerte que ambas mantienen como hermanas. Después de un año separadas después de que su hermana mayor se pasase este curso estudiando en el extranjero, concretamente en Gales, Sofía y Leonor siguen disfrutando de su agenda oficial con la mejor de las sonrisas y aprovechando cada oportunidad que les brinda su linaje.

