La Princesa de Asturias y la infanta Sofía continúan con su agenda en solitario. Tras visitar el Museo Dalí, donde fueron muy llamativas las heridas de la mano de Leonor, las hijas de los Reyes han asistido, en el Palacete Albéniz (Barcelona), a un taller de Code.org liderado por el CEO de Code.org, Hadi Partovi, y que ha contado con la participación de jóvenes del programa 'Generación docentes' que se han formado en programación con el objetivo de llevar el lenguaje de código en las aulas. Desde hace unos meses, la Fundación Princesa de Girona, AulaPlaneta y Code.org han unido esfuerzos para impulsar el aprendizaje de las ciencias de la computación en el aula, a través de los docentes.

Durante la jornada, la princesa Leonor y su hermana también se han reunido con el Consejo Asesor y el Patronato de la Fundación para conocer de cerca las actividades impulsadas durante el primer semestre del año.

Para el acto, la princesa de Asturias ha elegido un vestido camisero con estampado de flores de la firma Polin et Moi.

Gtres

Mientras que la infanta Sofía se decantaba con un vestido de manga larga de topos con escote cruzado y lazada a un lado. Un vestido que, a diferencia del de su hermana, no era de estreno, ya lo llevó en los Premios Princesa de Asturias 2020, una edición marcada por la pandemia y en la que llevo este diseño debajo de un abrigo azul.



Gtres

Algo en lo que han coincidido las hijas de los Reyes ha sido en su calzado. Ambas han combinado sus vestidos con cuñas de esparto negras. Las Sofía son de la firma Marcarena Shoes y las estrenó en su visita al Museo Dalí.



A la misma hora, Felipe VI y Letizia han mantenido un encuentro también, en el Palacete Albéniz, con los miembros del Consejo Asesor de la Fundación Princesa de Girona. Los Reyes llegaban al encuentro con sus hijas y Letizia ha tenido un cariñoso gesto con ellas. Al igual que Leonor y Sofía, la Reina también ha lucido un vestido de estreno que ha combinado con alpargatas.



Gtres

Posteriormente, los Reyes y sus hijos mantendrán un encuentro con los premiados de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), en ediciones anteriores. Además, se recordarán algunas de las principales actividades del primer semestre del año como la expedición tecnológica al Mobile World Congress o la participación en el evento de movilidad sostenible New Generation Congress.

Un año más, el talento joven será el protagonista de la ceremonia de entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona que tendrá lugar este 4 de julio en el Auditorio Ágora del Museo de las Aguas AGBAR de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y que estará presidida por Sus Majestades los Reyes, con la presencia de Sus Alteza Reales la Princesa de Asturias y de Girona y la Infanta Doña Sofía.

Por primera vez, los jurados de expertos han fallado a favor de mujeres jóvenes para las cinco categorías de estos galardones nacidos en 2010 y que, en esta edición, reconocen las trayectorias de la actriz, dramaturga y productora María Hervás (en la categoría de Artes y Letras); la ingeniera Elisenda Bou-Balust (categoría Empresa); la física e investigadora Eleonora Viezzer (Investigación Científica); la psicóloga y emprendedora social Claudia Tecglen (categoría Social) y la conservacionista Trang Nguyen (Premio Internacional).



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io