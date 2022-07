Los Reyes han reaparecido después de que la princesa Leonor y la infanta Sofía acudiesen a su primer acto público en solitario en Girona. Una cita en la que una de las cosas que más sorprendieron fueron las heridas que la Princesa lucía en una de sus manos. Ahora, la reina Letizia y el rey Felipe VI se unen a los actos que hay programados con motivo de los Premios Princesa de Girona acudiendo a un encuentro con los miembros del Consejo Asesor de la Fundación en el Palacete Albéniz, que se encuentra ubicado en la montaña de Montjuic. Un evento que tendrá lugar mientras la princesa Leonor y su hermana acuden al taller impartido por Hadi Partovi, consejero delegado de Code.org, con jóvenes de la Fundación.

Para este evento tan especial, la reina Letizia ha decidido apostar por uno de sus colores predilectos durante el verano: el blanco. En esta ocasión, ha estrenado una prenda con mangas abullonadas, largo midi, escote cerrado y con una parte ceñida en la cintura que hace resaltar su figura. Además, al igual que sus hijas durante el día anterior, también ha optado por llevar unas alpargatas blancas de Castañer. Sin duda, un calzado de lo más cómodo que se convierte cada año en su favorito para esta época.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Con motivo del acto de entrega de los #PremiosFPdGi que se celebrará esta tarde, los Reyes han mantenido un encuentro con el Consejo Asesor de la de la Fundación Princesa de Girona en el Palacete Albéniz.



➡️https://t.co/pV34iWxyRY pic.twitter.com/X04dbA0Pzj — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 4, 2022

Tras cumplir con sus respectivos actos públicos, los Reyes se reunirán con sus hijas para mantener un encuentro con los premiados de ediciones anteriores. Una cita que tendrá lugar horas antes de poderles ver presidiendo la ceremonia de entrega Premios Princesa de Girona 2022 que tendrá lugar en el Auditorio Ágora del Museo de las Aguas AGBAR de Cornellà de Llobregat, Barcelona.

Unos galardones, nacidos en 2010, que en esta ocasión han sorprendido debido a que el jurado de expertos a fallado por primera vez a favor de mujeres jóvenes en sus cinco categorías. De esta forma, en esta edición, se reconocerá las trayectorias de la actriz, dramaturga y productora María Hervás (en la categoría de Artes y Letras); la ingeniera Elisenda Bou-Balust (categoría Empresa); la física e investigadora Eleonora Viezzer (Investigación Científica); la psicóloga y emprendedora social Claudia Tecglen (categoría Social) y la conservacionista Trang Nguyen (Premio Internacional).

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io