Parece que fue ayer, pero no. Han pasado 12 años desde la primera vez que vimos a Letizia en la alfombra azul del Teatro Campoamor de Oviedo, donde se celebran los Premios Princesa de Asturias, por aquel entonces llamados Príncipe de Asturias. Estos galardones honran la labor personas o instituciones en campos como las Artes, Comunicación y Humanidades, Deportes, Cooperación Internacional, Letras, Ciencias Sociales, Concordia e Investigación Científica y Técnica. Y, con permiso de los premiados, el look de la Reina siempre ocupa titulares. Aquel, 22 de octubre de 2004 –cinco meses después de su boda con el príncipe Felipe–, Letizia hizo una declaración de intenciones con su estilismo y los expertos en moda esperan cada año este evento para analizar con detalle su modelo.



Si hay algo que que caracteriza su look en estos galardones es la firma. Desde 2004 hasta 2019 (incluido), Letizia fue fiel a su diseñador de cabecera, Felipe Varela, que creaba para ella un modelo exclusivo. Pero esta tradición se rompió en 2020. Ese año los premios se celebraron bajo las restricciones de la pandemia y la Reina sorprendió al elegir un look reciclado firmado por DelPozo. Era la primera vez que veíamos a la mujer de Felipe VI con un diseño 'repetido' en los Premios Princesa de Asturias.

En cuando al color y el corte de las prendas, Letizia ha cambiado cada año para ir dando a sus looks un aire más elegante. Si en los primeros años apostaba por vestidos rectos con abrigos a juego y primaban tejidos como el encaje, a partir de 2010, el corte de las prendas dio un giro de 180º, llevando diseños mucho más 'chic' con faldas vaporosas y largos asimétricos. Letizia no solo ha cambiado sus diseños también sus 'looks beauty'. Los peinados de la Reina son tan comentados como sus prendas.

Si hablamos de colores, aunque ha llevado vestidos en color verde, marrón, blanco, rojo –el color favorito de la Reina– o gris perla, hay un clásico que nunca falla: el color negro. Un tono que la Reina ha combinado con azul, blanco y crema. Sin duda, uno de los vestidos más recordados de los Premios Princesa de Asturias fue el que llevó en 2015, un diseño tipo cóctel en seda cady negro y con falda de jaretas en color degradado.

Doña Letizia solo ha faltado a esta cita en 2005, debido a su avanzado estado de gestación. La primogénita de los Reyes, la princesa Leonor, nació una semana después de la entrega de los Premios. Seguro que este año la Princesa rivaliza en estilo con su madre y su hermana, la infanta Sofía. Aunque cada una tiene su propio estilo, como pudo verse durante el concierto previo de los Premios Princesa de Asturias 2021.

Aunque oficialmente su primera vez en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias, ya vimos a Letizia con el príncipe Felipe en estos galardones un año antes, en 2003, entonces nadie sabía que ella y él eran pareja y su look distaba mucho de los que llevó tras su boda. Si quieres verlo, sigue leyendo...