La Infanta Elena ha viajado a Murcia para hacer una visita oficial a Caravaca de la Cruz, un pequeño municipio que ha recibido por todo lo alto a la hermana del rey Felipe VI por parte del alcalde, José Francisco García, en las instalaciones del Ayuntamiento. Allí, la Infanta ha firmado en el libro de honor y saludado a concejales de la Corporación Municipal teniendo una presentación oficial de la visita. El primer edil ha agradecido la visita y ha regalado a Su Alteza una reproducción del Castillo y unos pares de alpargatas de yute de fabricación local, de un estilo muy similar al que hemos visto en muchas ocasiones a la Infanta.

Pero si algo ha sorprendido de esta visita, ha sido el nuevo look de la infanta, que lejos de lucir sus recogidos habituales, ha tirado de tijera para apostar por una media melena lisa al más puro estilo Georgina, dejando a un lado su tradicional rizo, que ha rejuvenecido totalmente la imagen de la infanta, e eso sí, ha seguido apostando por el rubio aunque con un cambio en los tonos del pelo tirando más a la ceniza.

Durante su estancia en Caravaca, la Infanta Elena ha visitado junto a los concejales y el alcalde la Real Basílica y la Casa Museo Caballos del Vino. Para ello ha apostado por un estilismo muy veraniego: una camisa blanca ancha que caía por debajo de las caderas, una falda recta granate con lunares blancos de gran tamaño y unas alpargatas color camel del mismo estilo que las regaladas por el Ayuntamiento.

El cambio de look ya ha sido aplaudido no solo por la prensa sino también por los usuarios de Instagram, quienes han celebrado que haya dado este giro su look confesando que la ven mucho mejor con el pelo liso. ¿Qué opinas?

