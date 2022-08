Los Reyes y sus hijas siguen en Palma de Mallorca. Felipe VI, recién llegado de Colombia y ajeno a la polémica que se ha creado sobre si cumplió o no con el protocolo por no levantarse de su asiento ante la espada de Bolívar en la ceremonia de investidura del presidente colombiano, ha dado un tranquilo paseo por el centro de la ciudad con la reina Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

A diferencia de la 'noche de chicas' que vivieron la Reina y sus hijas junto a la reina Sofía, en esta ocasión, no les acompañaba la reina emérita. Mientras Leonor caminaba junto a su padre, con el que parecía mantener una charla de los más amena; la infanta Sofía lo hacía unos pasos más adelantados junto a su madre, también entre risas y gestos cómplices. Los cuatro paseaban por la calles de Mallorca como unos turistas más, con looks informales, aunque generando una gran sorpresa entre los viandantes que se giraban a su paso.

El matrimonio y sus hijas han recorrido las calles principales de Palma: la zona comercial cercana a la Plaza Mayor a través de la que han llegado a la calle Jaume II, donde se sitúa Can Forteza Rey, un edificio modernista que ha sido rehabilitado recientemente. A lo largo del paseo han entrado en algunos de los comercios sorprendido a todos. Este podría ser el último paseo de los Reyes por la isla antes de sus 'vacaciones privadas', cuyo destino es desconocido.

