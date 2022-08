La reina Letizia disfruta de una noche de chicas junto a sus hijas, Leonor de Borbón, y la infanta Sofía y su suegra, doña Sofía. En la noche del domingo 6 de agosto, las cuatro vivieron una agradable velada: primero cena el restaurante Beatbik, uno de los más conocidos Palma de Mallorca, un moderno local de cocina fusión, y luego paseo por uno de los mercadillos artesanales más importantes de la ciudad. Las cuatro salían del restaurante, situado cerca de la lonja de Palma, poco antes de la medianoche y pasearon hasta el mercadillo, situado en el paseo de Sagrera. Su presencia levantó un gran revuelo entre los que paseaban por la zona, que se acercaban para ver de cerca a la Familia Real. Doña Sofía, a la que le encantan los complementos, se interesó por algunos de los productos de un puesto de bisutería.

A diferencia del pasado 4 de agosto, en la que los Reyes salieron a cenar con sus hijas y la reina Sofia, Felipe VI no las acompañaba. El Rey fue el gran ausente de la velada porque se encontraba en Colombia para asistir a la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.



Letizia y su suegra parecían de lo más unidas, paseando cogidas del brazo, mientras sus hijas caminaban tras ellas.

Detacaban los coloridos looks de las cuatro. Mientras que Letizia, con un vestido minifaldero, y Leonor, con mono de flores, iban de estreno; Sofía repetía look: el mono con sobrefalda y cierre lateral que llevó en 2021 también para salir a cenar con su abuela en Palma. Por su parte, la reina emérita optó por un conjunto de camisola y pantalón. En lo que sí coincidían las cuatro era en su calzado: con sandalias de cuña de esparto.

