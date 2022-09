El rey Felipe VI h disfrutado de un plan con amigos sin la reina Letizia. El pasado 24 de septiembre, el padre de Leonor de Borbón viajaba hasta Burgos para disfrutar de una comida muy especial con sus compañeros de promoción de la Escuela Naval Militar. El encuentro tuvo lugar en el restaurante Puerta Real de la capital burgalesa y nadie del establecimiento conocía quién iba a ser uno de sus ilustres comensales. Tasio Benito, del restaurante Puerta Real, ha explicado en el 'Diario de Burgos' que, hace tres semanas, recibieron una reserva de 55 personas para comer ese sábado pero nadie les adelantó que uno de los asistentes iba a ser el Rey que unos días antes había estado en el funeral de Estado de la reina Isabel II donde coincidió con su padre el rey Juan Carlos.

Solo diez minutos antes de la hora de la reserva, cuando el resto de comensales estaba llegando, fue cuando supo que Felipe VI formaría parte de la comida. "Cuando ha empezado a llegar la gente me han dicho que venía el Rey de España, he pensado que me estaban vacilando", reconoce. Pero no era una broma y el Monarca ha sido uno más en la comida con sus compañeros de promoción de la Escuela Naval Militar.

Los gritos de '¡Viva el Rey!' han acompañada a Felipe VI en su entrada en el restaurante y el Monarca ha podido probar los platos más típicos de la comarca. Como entrantes, comió morcilla, chorizo cocido con vino chacolí y cecina. Como plato principal, eligió un lomo de vacuno aunque también quiso probar el lechazo y, de postre, tarta de San Marcos. Al parecer, el encuentro de los compañeros de promoción de don Felipe en la Escuela Naval Militar fue muy distendida y hubo sobremesa con múltiples fotos.

"Ha salido un servicio espectacular y se ha marchado muy contento, nos ha felicitado y nos ha firmado en el libro de oro" explicaba Benito sobre la visita del rey Felipe que, antes de marcharse, posaba con el equipo del establecimiento en una imagen que el restaurante Puerta Real ha compartido en sus redes sociales. Tras el fin de semana, el Soberano regresaba a su agenda oficial y, en la mañana del lunes 26 de septiembre, acudía al acto de apertura del curso universitario 2022-2023 en Madrid.