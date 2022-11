Los primeros capítulos de 'Corinna y el rey', el podcast en el que Corinna Larsen cuenta los detalles de la relación íntima que tuvo con el rey emérito, ya han visto la luz y Felipe VI y Letizia se han visto salpicados por sus declaraciones. Ha sido este 7 de noviembre, apenas un día antes de que el Tribunal de Apelaciones lleve a cabo una vista en la que se analizará el recurso de la defensa de Juan Carlos I contra la demanda de Larsen por supuesto acoso. Corinna habla de los inicios de su relación -"Cuando la gente lo llama aventura y a mí me llaman amante, no es que lo digan aleatoriamente. Es que no conocen la profundidad de la relación. El Rey Juan Carlos era como mi marido. Nunca me sentí tan casada como con él", afirma- y de supuestas irregularidades económicas. Es en este punto donde aparecen los nombre de los Reyes: la empresaria alemana cuenta cómo organizó y pagó, por orden del rey emérito, la luna de miel de Felipe y Letizia en 2004.

Tal y como cuenta Corinna en el podcast, don Juan Carlos le preguntó si podía organizar el viaje de novios de entonces príncipe de Asturias y Letizia por la experiencia que ella tenía organizando "eventos de alto perfil necesitados de discreción". "Alquiler de aviones, diseños de itinerarios, llevarlos a diferentes sitios sin ser descubiertos –cuenta la empresaria–. Un trabajo de 24 horas al día. El rey me consultaba a diario", desvela Corinna. El 'problema' llega cuando la empresaria alemana pregunta al rey "a qué oficina debe enviar las facturas". Entonces, la alemana asegura que "su respuesta es curiosa: factura la mitad a Palacio y la otra mitad a una empresa llamada Navilot, en Barcelona".Navilot es la empresa Josep Cusí, amigo del rey. "Un regalo de bodas, un viejo favor o algo mucho peor", insinúa la protagonista del podcast.

El podcast, producido por los periodistas Tom Wright y Bradley Hope, constará de ocho capítulos y habrá otros testimonios, pero en estos primeros capítulos, el de Corinna copa toda la atención revelando anécdotas de su vida junto al rey emérito. "Cosas que para mí eran tan inusuales que me refería a ellas como 'la corte de los milagros'. Llamaba a alguien que tenía una gran variedad de vinos de Burdeos y le decía: '¿podrías enviarme alguno?' Lo siguiente que veías es que llegaban veinte cajas de aquel vino impagable. Su deseo era una orden para los demás y la gente se dejaba la piel para complacerlo", relata la empresaria alemana. En este punto también hace referencia a "bolsas de dinero en efectivo".

"Lo veía regresar de los viajes y estaba feliz, como un niño de cinco años. Traía bolsas llenas de dinero en efectivo. Me quedaba sin palabras y le decía: dios mío, qué es eso. Y él me decía: Ah, esto es de mi amigo tal. Parecía una situación normal", dice Corinna.