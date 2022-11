Corinna Larsen ha protagonizado explosivas revelaciones en su podcast 'Corinna y el rey', una serie en la que pone de manifiesto la relación tan cercana que mantenía con el rey emérito con detalles que han sorprendido a muchos de sus oyentes. Lo que comenzó siendo una relación empresarial, poco a poco se fue estrechando hasta ser algo más. Ambos compartieron una relación que mantenía ilusionado al rey, tanto, que según Juan Luis Galiacho, el monarca tenía una fotografía de la empresaria en sus aposentos personales de Zarzuela "y no había rastro de su familia".

Después de años de silencio, esta relación ha quedado al descubierto a través del podcast en el que la germano-danesa está relatando todo tipo de detalles, desde su primer encuentro con doña Sofía hasta cómo se organizó la luna de miel de los actuales reyes.

Gtres

En su tercer episodio, Corinna habla abiertamente de la relación que tuvo con el rey. “Cuando la gente lo llama ‘aventura’ y a mí ‘la amante’, no es que sea despectivo, sino que eso no describe con precisión la profundidad y amplitud de esta relación”, asegura, “en mi corazón, él era mi marido. Nunca me había sentido tan vinculada a alguien”. Y es que el monarca le escribía cientos de cartas y llamaba hasta diez veces al día: “Expresaba sus emociones de una manera profunda. No eran cartas de amor estereotipadas, eran muy sinceras –cuenta la ex amante de Juan Carlos–. Decía que me extrañaba, pero claramente parecía que lo que echaba de menos era tener a una persona con la que pudiera hablar de todo”.

Una relación que les llevó a hacer escapadas secretas por toda Europa en cotos de caza y verse en el pabellón de caza de El Pardo, el cual remodeló. Precisamente allí fue donde el rey emérito le pidió matrimonio en 2009, tras una cena donde celebraban su quinto aniversario: le regaló un anillo de compromiso unos meses después de haberle pedido la mano a su padre. “Siempre me decía ‘Me gustaría casarme contigo mañana’. Obviamente él estaba casado, así que lo tomé como una señal de lo mucho que significaba para él. Diría que fue algo más simbólico que vinculante”. La joya era de platino y tenía una esmeralda tallada en forma de diamante con dos diamantes triangulares.

Agencias

Pero si uno de los episodios ha causado controversia, este será el avance de la cuarta entrega, donde Corinna detalla cómo fue la polémica caída del entonces rey, Juan Carlos, durante una cacería en Botswana. "Había ruido, fui hacia Vicente [García-Mochales] y le pregunté. Su respuesta fue decirme que debíamos evacuar de inmediato al Rey, que el equipo médico creía que tenía una hemorragia interna y teníamos llevarlo a un hospital", ha narrado Corinna.

La empresaria recuerda cómo aquella noche fue inmediatamente escoltada a la tienda de campaña donde se encontraba el monarca quien le confesó no recordar cómo se había caído: "me dijo: 'No me acuerdo, pero creo que anoche me caí' (...) El alcohol le había nublado la memoria". "Mi reacción fue decir que necesitábamos conseguir un vuelo de evacuación médica porque teníamos a un jefe de Estado con hemorragias interna, pero él se negaba, decía que si podíamos ir en mi avión".