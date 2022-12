El rey Felipe VI viajó a Washington D.C, acompañado de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para asistir en la Universidad de Georgetown a la celebración del centenario del Masters of Science in Foreign Service (MSFS) Program, donde don Felipe cursó estos estudios de posgrado entre 1993 y 1995. El Rey tiene muy buenos recuerdos de su estancia en la Universidad de Georgetown y así lo manifestó en su discurso.

Don Felipe agradeció mucho la invitación que le hicieron desde la universidad y dejó claro que para él es "un verdadero honor tomar la palabra y un gran placer estar aquí esta noche en la USIP y compartir con todos ustedes una ocasión tan única", ha arrancado diciendo.

"Me ahorraré los detalles (podrían desviarse fácilmente del foco)" ha continuado diciendo, en tono distendido y haciendo un guiño a sus antiguos compañeros y arrancando los aplausos , "pero debo decir que estoy encantado de ver a tantos buenos amigos, decanos, profesores y compañeros graduados de Georgetown de esa época; la lista sería larga"

El Rey continúo diciendo que admite que es un evento muy especial para él, ya que es una oportunidad para reencontrarse con alguno de sus "distinguidos compañeros que veo aquí −mientras miro a mi alrededor−". A pesar de haber terminado su master hace 27 años y "sólo tengo excelentes recuerdos del tiempo que pasé aquí. Todos esos recuerdos me vienen a la mente precisamente en un momento como este".

Y agregó que "El programa que celebramos hoy es una Maestría en Servicio Exterior. Gran parte de una vida bien vivida tiene que ver con el servicio, con trabajar con y para los demás, y con hacer que la vida sea un poco mejor para quienes nos rodean. Para lograrlo, no podemos olvidar los valores permanentes que deben inspirar un liderazgo efectivo: Compromiso y responsabilidad, ética y solidaridad, esfuerzo y honestidad".

Finalizada la intervención de Don Felipe, el decano tuvo unas palabras de agradecimiento, antes de la interpretación del himno de la Universidad, un cargo de Sylvia Yacoub, con el que concluyó la gala conmemorativa del Centenario del MSFS.

