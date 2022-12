Un halo de secretos, rumores, misterios y vidas quizá no tan perfectas como nos las quieren vender es lo que ha envuelto siempre a las Familias Reales de todo el mundo, y especialmente a la nuestra, la española, que en los últimos años ha vivido una crisis reputacional como pocas por la disipada vida del rey emérito, don Juan Carlos. Sus vidas dan para muchos libros, y precisamente varios libros son los que han salido recientemente al mercado para destapar, desmentir o confirmar secretos y afirmaciones sobre la familia más ilustre de nuestro país.



Las plumas más expertas en la materia han hecho los deberes y han lanzado sus nuevas obras, en las que diseccionan muchos detalles y entresijos de palacio, pero también consiguen bajar un poco más del pedestal a los 'royals' a veces endiosados.

Paloma Barrientos lleva años hablando de la Casa Real y es un rostro conocido en tertulias televisivas del corazón. Una periodista curtida en prensa escrita, radio y televisión con una visión clara y certera sobre nuestra monarquía. Este año ha publicado 'Los secretos de la infanta', dedicado a Cristina, la hermana de Felipe VI, y sobre el que promete ser uno de los 'bestsellers' de las navidades hablamos con ella, poco antes de que la justicia británica reconociera la inmunidad de Don Juan Carlos, padre de su protagonista. La periodista no se deja ni un detalle de "su adolescencia, con quién iba, qué relación tenía con su hermano Felipe, dónde iba a bailar, cómo ligaba, quiénes fueron los novios 'no oficiales'" y hasta "su relación con su padre y Corinna Larsen". En su libro define a doña Cristina como "pragmática, fría, calculadora, incluso con momentos de chulería", pero a la vez "familiar, competitiva y trabajadora".

Jaime Peñafiel tiene 90 años, pero una lucidez no exenta de nostalgia, apabullante. Es el decano de la información de Casa Real y con esa espontaneidad suya, reconoce: "Me está afectando lo que a Don Juan Carlos le está haciendo su propio hijo. Un mal hijo, expulsando a su padre de su casa y del país…". Sobre él habla en 'Alto y claro: Los secretos que nunca he contado', su libro número 20: "Aquí cuento aquellas cosas referidas al rey Don Juan Carlos. No es que me persiga la pasión o el afecto, ha cometido grandes errores, más propios de la genética Borbón que de ser él una mala persona. En estas páginas intenté, sin traspasar la intimidad, ser muy objetivo, cosa que la prensa española no está siendo, es más cortesana de lo que parece. El mundo alaba a Felipe VI, que es una buena persona, pero un pobre hombre y, sobre todo, un pésimo hijo".

Tampoco se corta al hablar de doña Letizia: "Me sigue sorprendiendo. Ese culto al cuerpo que tiene, con esas apariciones mostrando su musculatura... le tenía que dar un poco de vergüenza", ha dicho tajante.

Carmen Duerto está encantada con la acogida de su nuevo libro sobre la reina doña Letizia, 'Letizia, una mujer real': "Me emociona que el libro, en las pocas semanas que lleva publicado, se venda sin parar gracias a las recomendaciones de los lectores, que han descubierto un personaje que va más allá de sus vestidos y discursos perfectos. Su lectura no deja indiferente a nadie, ni a la propia Letizia, estoy segura. En general, le estoy agradecida porque sin haber estado tan cerca de ella no hubiera podido escribirlo. Aquí no encontrarás otra cosa que no sea la cercanía necesaria que permite escribir un libro así". Así nos habla de su lanzamiento Carmen, una entregada escritora para quien la monarquía no tiene secretos.

¿Y qué aporta este nuevo libro sobre la Reina? "Da el por qué de la 'z' de su nombre, que me contó su padre; el del 'acaso esto son vacaciones', que me soltó en Mallorca; el de su ambición y deseos de perfección; el de su completa mutación del mundo real al Real; el de no santiguarse, el del incidente en la catedral de Palma… La idea es que cada lector, una vez leído, entienda a Letizia Ortiz Rocasolano, que es una mujer real que pasará a la historia Real. No es a favor ni en contra, eso cada uno lo decidirá al concluir su lectura".

Nacho Gay, periodista y escritor, es joven, pero suficientemente preparado, como se decía hace unos años. Así es el autor de otro de los previsibles éxitos literarios de estas fechas. De su ágil pluma ha salido 'Urdangarin. Relato un naufragio', en el que retrata a un personaje controvertido y que descubriremos en las páginas que acaba de publicar, en las que trata "el proceso de redención del personaje. Iñaki Urdangarin fue un hombre que lo tuvo todo. Al menos, todo lo que quiso conseguir", nos cuenta refiriéndose a su matrimonio con una infanta, sus medallas en los JJOO y "tocó el cielo con las yemas de los dedos", pero la avaricia rompió el saco: "De repente cae de bruces contra el suelo del infierno que cabe en una celda. Ahí termina la primera vida del ex duque de Palma y ahí arranca también este libro", nos cuenta Nacho sobre su libro: "Por primera vez se narran los detalles de la vida en prisión de Urdangarin", cuya celda no se describe como tal, sino "como una especie de loft". Sin duda, un libro que va a provocar muchas conversaciones.